Kar kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ nedir

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±yla birlikte uzmanlar kar kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyarÄ±yor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Türkiye’yi etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde uzmanlar kar körlüÄŸüne karÅŸÄ± uyarÄ±yor. Konu ile ilgili uyarÄ±larda bulunan Dünyagöz Etiler'den Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, “Kar körlüÄŸü, göz merceklerinin bir parçasÄ± olan korneadaki güneÅŸ yanÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. KarÄ±n yoÄŸun hissedildiÄŸi bu günlerde güneÅŸten gelen ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kar ya da buzla kaplÄ± alanlarda yansÄ±yarak göze zarar vermesi kar körlüÄŸüne neden olabilir.” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Peki nasÄ±l önlem almalÄ±? KubaloÄŸlu, genellikle kayakçÄ±lar ve karla kaplÄ± alanlarda yürüyen ya da araç kullanan insanlarÄ±n bu durumdan etkilendiÄŸini belirtti ve önlem olarak güneÅŸ gözlüÄŸü kullanmak gerektiÄŸini ifade etti.

KAR KÖRLÜÄžÜNÜN BELÄ°RTÄ°LERÄ°

Kar körlüÄŸünün ilk belirtilerinin gözde kuruma olduÄŸunu kaydeden Dünyagöz Etiler'den Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, “Kar körlüÄŸü ile birlikte göz 8 ila 12 saat içerisinde Ä±ÅŸÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± hassasiyet göstermeye baÅŸlar. Bu hassasiyet zaman ilerledikçe kiÅŸinin gözünün içerisinde kum tanesi varmÄ±ÅŸ hissi yaratÄ±r ve gözlerde sürekli sulanmayla birlikte devam eder” diyor. Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu,“ Karla kaplÄ± alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan ya da kÄ±ÅŸ sporlarÄ±yla ilgilenen kiÅŸilerde sÄ±k karÅŸÄ±lan kar körlüÄŸüne, aynÄ± zamanda parlak yapay Ä±ÅŸÄ±k kaynaÄŸÄ± olan solaryum ve fotoÄŸraf makinesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ± da sebep olabiliyor” diye ekliyor. Deniz seviyesinden yükseldikçe ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n etkisi arttÄ±ÄŸÄ± için kayak merkezlerinde çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiÄŸini söyleyen Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, göz saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için kÄ±ÅŸ mevsiminde de güneÅŸ gözlüÄŸü kullanmanÄ±n önemli olduÄŸunu belirtiyor.Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, kar körlüÄŸünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine raÄŸmen tedavi edilmediÄŸi takdirde gözde yarattÄ±ÄŸÄ± aÄŸrÄ±larÄ±n rahatsÄ±z edici boyutlara ulaÅŸabileceÄŸini ifade etti. Böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmamak için gözün vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerektiÄŸini söyleyen Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, “Öncelikle gözün mümkünse tuzlu suyla yÄ±kanmasÄ± ve ardÄ±ndan yoÄŸun gözyaÅŸÄ± tedavisi uygulanmasÄ± gerekiyor. Göz pansumanla kapatÄ±labilir ya da göz kapaklarÄ±nÄ±n üzerine soÄŸuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapaklarÄ± ovuÅŸturulmamalÄ±dÄ±r. Çünkü kuruluk sebebiyle göz kapaÄŸÄ± ve gözün birbirine aÅŸÄ±rÄ± sürtünmesi sonucu hafiften aÄŸÄ±ra doÄŸru deÄŸiÅŸebilen tahriÅŸ bulgularÄ± ile kornea ve konjonktiva gibi yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir” diye konuÅŸtu.

NE YAPMALI?

Kar körlüÄŸüne karÅŸÄ± alÄ±nacak en etkin önlemin koruyucu özelliÄŸi olan ultraviyole gözlük kullanmak olduÄŸunu belirten Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, “Gözlük olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda ise gözün karla temas etmesini önlemek için mümkün olduÄŸunca koyu renklere bakÄ±labilir” tavsiyesinde bulunuyor. SarÄ± nokta, göz kuruluÄŸu ve göz alerjisi olan hastalarla birlikte açÄ±k renkli göze sahip olanlarÄ±n kardan çok daha çabuk etkilenebileceÄŸine dikkat çeken Doç. Dr. AnÄ±l KubaloÄŸlu, bu kiÅŸilerin özellikle soÄŸuk havalarda gözyaÅŸÄ± tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor.