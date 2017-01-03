Otomatik organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesine Fransa'dan bÃ¼yÃ¼k tepki

Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in dÃ¼zenlenen yÃ¶netmeliÄŸe karÅŸÄ± Ã§Ä±kan FransÄ±z vatandaÅŸlar, sosyal medya Ã¼zerinden itirazlarÄ±nÄ± dile getirdi.

Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± düzenleyen yasada yapÄ±lan ve yÄ±lbaÅŸÄ±nda yürürlüÄŸe giren deÄŸiÅŸiklikle ölmeden önce karÅŸÄ± olduÄŸunu resmen bildirmeyen herkes tüm organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. Ancak FransÄ±z SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸu düzenlemeye, sosyal medyada çok sayÄ±da vatandaÅŸ itiraz etti.

ORGAN BAÄžIÅžINA KARÅžI ÇIKILDIÄžI RESMÄ° KAYITLARDA OLMASI GEREKÄ°YOR

Ulusal Mecliste geçen ay kabul edilen saÄŸlÄ±k yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine göre, yeni yÄ±lÄ±n baÅŸlamasÄ±yla "otomatik organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±" uygulamasÄ±na geçildi.Åžimdiye kadar bir kiÅŸinin, öldükten sonra organlarÄ±nÄ±n baÅŸka birisine nakledilmesi için saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda buna iliÅŸkin bildirimde bulunmasÄ± gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi kayÄ±tlara geçirilmesi gerekiyor.

ORGAN BAÄžIÅžINI REDDETTÄ°ÄžÄ°NE DAÄ°R BELGE AÄ°LEYE SORULACAK

Klasik yöntem kullanÄ±larak kiÅŸi dilekçe ile organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamayÄ± reddedebileceÄŸi gibi, yeni uygulama sonrasÄ± hizmete giren özel internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu prosedürü yerine getirebilecek. KiÅŸinin ölümünden sonra ailesine, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± reddettiÄŸine dair yazÄ±lÄ± bir bildirimi veya bir ses kaydÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± da sorulacak.

ORGANLARININ TÜMÜ YERÄ°NE BÄ°RÄ°NÄ° BAÄžIÅžLAMA SEÇENEÄžÄ° DE VAR

Yeni yasayla vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir organÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamayÄ± reddedebilmesi imkanÄ± da getirildi. Åžimdiye kadar organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda ayrÄ±m yapÄ±lamÄ±yordu. VatandaÅŸlar organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na karar verirken ya tüm vücudunu baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yor ya da tamamen baÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± çÄ±kÄ±p reddedebiliyordu. FransÄ±z vatandaÅŸlarÄ±, 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla tercih ettikleri bir organÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayabilecek.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KÄ°ÅžÄ° Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yeni düzenlemenin organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma amaçlÄ± olduÄŸunu ve deÄŸiÅŸiklikle baÄŸÄ±ÅŸÄ±n daha kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Sosyal medya üzerinde düzenlemeyi eleÅŸtiren çok sayÄ±da kiÅŸi ise, "ölmeden önce organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda iÅŸlem yapmamÄ±ÅŸ herkesin, otomatik bir ÅŸekilde baÄŸÄ±ÅŸçÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek itiraz ediyor.

HER 3 AÄ°LEDEN BÄ°RÄ° ORGAN BAÄžIÅžINA KARÅžI ÇIKIYOR

Fransa'da, 2015 yÄ±lÄ± verilerine göre her üç aileden biri, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n organlarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Bunun yanÄ±nda FransÄ±z halkÄ±nÄ±n yüzde 86'sÄ±nÄ±n organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ancak bu kiÅŸilerden sadece yüzde 39'unun konuyla ilgili iÅŸlemleri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.