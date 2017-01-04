Bilim insanlarÄ± yeni bir organ keÅŸfetti

Ä°rlanda'daki bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda insan vÃ¼cudunda yeni bir organ keÅŸfedildi

Ä°nsan vücudunda bulunan mezenter'in sindirim sisteminin bir parçasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bu nedenle de artÄ±k bilimsel olarak insan organÄ± olarak kabul edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayÄ±nlanan makalede, Ä°rlanda'daki Limerick Hastanesi Üniversitesi'nden araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n mikroskobik incelemeler sonucu mezenterin tek parçadan oluÅŸan bir organ olduÄŸunu keÅŸfettiÄŸi bildirildi. Tam olarak ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± halen anlaÅŸÄ±lamasa da daha önceden birkaç parçadan oluÅŸan mezenterin aslÄ±nda tek bir bilince sahip olduÄŸu açÄ±klandÄ±.Limerick Üniversitesi'nde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar mezenter hakkÄ±nda önceki bilgi ve yorumlarÄ±n 100 yÄ±llÄ±k bir yanÄ±lgÄ± olduÄŸun ortaya koydu.