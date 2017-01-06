Dikkat acil servisler o hastalÄ±k nedeniyle doldu taÅŸtÄ±

HavalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla birlikte beliren grip hastalÄ±ÄŸÄ± yurdun genelinde acil servislerin dolmasÄ±na neden oldu

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla birlikte grip vakalarÄ±nda da artÄ±ÅŸ baÅŸ gösterdi. BaÅŸta Ä°stanbul olmak üzere yurdun pek çok bölgesindeki hastanelerin acil servislerinde yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.YoÄŸunluÄŸun soÄŸuk havanÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle yaÅŸanan grip salgÄ±nlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Türkiye’de grip vakalarÄ±nÄ± izlemek için numune analizlerine devam ediyor.19-25 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda farklÄ± bölgelerdeki 180 aile hekiminden alÄ±nan numuneler Türkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu Viroloji LaboratuvarÄ±, Ä°stanbul Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Viroloji LaboratuvarÄ±, Samsun Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±, Erzurum Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±, Adana Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±, Ä°zmir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ± ve Ä°stanbul Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±’nda analiz edildi.

Numunelerin yüzde 34.6’sÄ±nda grip tespit edildi. 2016 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan bin 202 numunenin yüzde 8.4’ünde pozitiflik tespit edildi.

Tüm numunelerin 87’sinde influenza A (H3N2), 12’sinde influenza B, 2’sinde de influenza A virüsü görüldü. 19-25 AralÄ±k’ta a 136 numunenin 47’sinde virüs saptandÄ±.

Numunelerin 40’Ä± influenza A (H3N2), 7’sinin influenza B virüsü olduÄŸu kayÄ±tlara geçti. Rakamlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda grip virüsü bu ay zirve yaptÄ±.

5-11 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda numunelerdeki pozitiflik yüzde 13.8, 12-18 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda ise yüzde 21.9 olarak tespit edildi.

‘MUTLAKA AÅžI YAPTIRIN’

Grip Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Åžu an olaÄŸan süreci yaÅŸÄ±yoruz. Bu sene havalar erken soÄŸuduÄŸu için grip vakalarÄ±nÄ±n maksimuma ulaÅŸma süresi de erken olacak. Vakalarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanacak. Virüsleri ilkbahar aylarÄ±na kadar görmeye devam edeceÄŸiz. Risk gruplarÄ±nÄ±n mutlaka aÅŸÄ±lanmasÄ± gerekir. ZamanÄ±n önemi yok. Ne zaman yaptÄ±rÄ±rlarsa 6 ay süreyle korur. Åžu an görülen virüs tipleri, aÅŸÄ±nÄ±n önleyebildiÄŸi tipler. Bir de gün içinde mutlaka 4-5 kere elleri bol sabun ve suyla yÄ±kamak çok önemli” dedi.