Bu ay TÃ¼rkiye'de hastaneler doldu taÅŸtÄ± iÅŸte nedeni

TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan grip salgÄ±nÄ± Ã¶zellikle ocak ayÄ±nda kendini gÃ¶sterdi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise gribe karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemleri aÃ§Ä±kladÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, 2016-2017 grip sezonunun 51’inci haftasÄ± (19-25 AralÄ±k 2016) numunelerinde, geçen sezon çok sayÄ±da enfeksiyona yol açan H1N1 virüsüne (domuz gribi) rastlanmadÄ±. Grip benzeri belirti gösteren 136 numunenin yüzde 40’Ä±nÄ±n influenza A (H3N2), yüzde 7’sinin ise influenza B virüsü olduÄŸu belirlendi. AÄŸÄ±r akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastalardan alÄ±nan numunelerin de yüzde 10.3’ünde grip virüsü saptandÄ±. ÇalÄ±ÅŸÄ±lan 58 numunenin 6’sÄ±nda influenza A (H3N2) bulundu. AyrÄ±ca diÄŸer solunum yolu virüsleri arasÄ±nda en fazla saptanan virüs ise RSV oldu. Bir önceki hafta, grip benzeri belirtiler gösteren hastalardan alÄ±nan numunelerin yüzde 21.9’unda grip saptanmÄ±ÅŸtÄ±. ÇalÄ±ÅŸÄ±lan 114 numunenin 20’sinde influenza A (H3N2), 2’sinde influenza A, 3’ünde influenza B virüsü tespit edilmiÅŸti. Türkiye’de genellikle grip hastalÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer enfeksiyonlar ocak ayÄ±nda yükseliÅŸe geçiyor.

HASTAYSANIZ DÄ°NLENÄ°N

BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gribe karÅŸÄ± alÄ±nabilecek kiÅŸisel önlemleri ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor:Sabun ve su ile ellerinizi sÄ±k sÄ±k ve iyi yÄ±kayÄ±n.Hastalarla yakÄ±n temastan kaçÄ±nÄ±n.BulaÅŸma yollarÄ±ndan olan aÄŸÄ±z, burun ve gözlere kirli ellerle temastan kaçÄ±nÄ±n.Grip benzeri hastalÄ±k geçiriyorsanÄ±z evde dinlenin.HastalÄ±ÄŸÄ± bulaÅŸtÄ±rmamak için mümküm olduÄŸunca baÅŸka insanlarla temas etmeyin.AksÄ±rÄ±p, öksürürken burun ve aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± kâÄŸÄ±t mendille kapatÄ±n. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± çöpe atÄ±n.Yüzeyleri sÄ±k sÄ±k temizleyin.

Antibiyotik gribi tedavi etmez

Grip geçirirken belirtileriniz aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±rsa; yani nefes darlÄ±ÄŸÄ±, göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ±, bilinç bulanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, yüksek ateÅŸ, öksürük geliÅŸirse doktora baÅŸvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçlarÄ± kullanÄ±n. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda, enfeksiyonlarÄ±n da etkisiyle tüketilen antibiyotik miktarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ oluyor. Ancak hekimler antibiyotiklerin, virütik bir hastalÄ±k olan grip tedavisinde etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.