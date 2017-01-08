Bu ameliyatÄ± yaptÄ±rÄ±rken iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yoksa baÄŸÄ±mlÄ± olabilirsiniz

Mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, alkol ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± 10 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Üsküdar Üniversitesi öÄŸretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, zayÄ±flama ameliyatlarÄ± sonrasÄ±nda baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarda artÄ±ÅŸ görmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yemekle ruhsal açlÄ±klarÄ±nÄ± doyururan insanlar, ameliyatla yemelerini ellerinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda içki içmeye baÅŸlÄ±yor." dedi. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Antalya'da düzenlenen 10'uncu Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, alkol ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na 300 bin kiÅŸinin tedavi için baÅŸvurduÄŸunu söyledi. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapÄ±cÄ± maddelerin ulusal güvenlik problemi olduÄŸunu vurgulayan Prof. Dr. Dilbaz, uyuÅŸturucu maddelerin ölüme yol açma bakÄ±mÄ±ndan terörden daha fazla etkili olduÄŸunu söyledi.

HEPATÄ°T C 10 KAT ARTTI

Hepatit C'nin kan yoluyla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Prof. Dr. Dilbaz, damar içi madde kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yüzde 80'inin enjektör paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birindeki virüsün diÄŸerlerine daha kolay geçebildiÄŸini kaydetti. Bu kiÅŸilerin hastalÄ±klarÄ± eÅŸleri ve çocuklarÄ±na da bulaÅŸtÄ±rabildiÄŸine dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, "2005 yÄ±lÄ±nda 139 Hepatit C saptamÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi ise 10 kat daha fazla, yani 1390 kiÅŸide Hepatit C pozitif saptadÄ±k." dedi.

''HASTALARIN ÇOK Ä°STEKLÄ° OLMASINI BEKLEMÄ°YORUZ''

BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n basit bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Prof. Dr. Dilbaz, bu hastalÄ±kta üç önemli nokta olduÄŸunu söyledi. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kiÅŸinin kendisini kontrol edememesiyle baÅŸlayan sürecin ardÄ±ndan beyindeki bazÄ± mekanizmalarÄ±n baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddeye bir aÅŸerme durumu olduÄŸunu, son aÅŸamada ise beyinde aynÄ± etkiyi oluÅŸturmak için daha fazla kullanma ihtiyacÄ± duyulduÄŸunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "KiÅŸinin tedavi için mutlaka çok istekli olmasÄ± gerekmiyor, çünkü niyetlendiÄŸinden daha fazla kullanÄ±yorsa maddeyi, niyetlendiÄŸinden daha az bir biçimde tedavi baÅŸvurusu olabilir. Niyeti çok olmasa da biz tedavi edelim istiyoruz. HastalarÄ±n çok istekli olmasÄ±nÄ± beklemiyoruz. HastalÄ±k zaten niyetli ve istekli olmalarÄ±nÄ± engelliyor."

''BAÄžIMLILARIN ÇOÄžU GENÇ HASTALAR''

Madde baÄŸÄ±mlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir de davranÄ±ÅŸ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kumar, cinsellik ve yeme baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bunlardan bazÄ±larÄ± olduÄŸunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, ÅŸöyle devam etti: "Kumar oynamak için eskiden siz bir yere giderdiniz, ÅŸimdi kumar oynanacak yerler sizin ayaÄŸÄ±na geliyor. Bunun için akÄ±llÄ± telefonunuzun olmasÄ± yeterli. Ciddi anlamda kumar baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± hasta tedavi için bize gelmeye baÅŸladÄ±. Bu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±n çoÄŸu genç hastalar. ZayÄ±flama ameliyatlarÄ± sonrasÄ±nda yeme baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± görmeye baÅŸladÄ±k. Çünkü yemekle ruhsal açlÄ±klarÄ±nÄ± doyururken ameliyatla yemelerini ellerinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu kez içki içmeye baÅŸlÄ±yorlar. Bunun arkasÄ±nda alkol kullanÄ±mÄ± artan hastalar görmeye baÅŸladÄ±k."

PARTNER SAYISI SÜREKLÄ° ARTIYOR

Cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, Michael Douglas, Tiger Woods gibi isimlerin de tedavi gördüklerini söyledi. Kumar gibi bu kiÅŸilerin de kendisini durduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± derecede cinsel iliÅŸki isteÄŸi duyduklarÄ±nÄ±, farklÄ± partnerlerle birlikte olduklarÄ±nÄ± kaydeden Prof. Dr. Dilbaz, "Burada önemli nokta niyetlendiÄŸinden daha fazla birlikte olma isteÄŸi ve sonuçta bu isteÄŸi durduramama. Gittikçe partner sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rma görüyoruz. Her türlü zararÄ± bilmesine raÄŸmen bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor. Bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kta evliliÄŸiniz zarar görüyor, toplumsal saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z azalÄ±yor, cinsel yolla bulaÅŸan hastalÄ±klara yakalanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artÄ±yor." diye konuÅŸtu.