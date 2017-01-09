Ana Sayfa | SAĞLIK 09/01/2017 13:14

Öksürük şurupları hastalığı iyileştirmiyor


Öksürük şuruplarının hastalığı iyileştirmediğini belirten ABD'li uzmanlar, bunların yerine bal ve limonu kaynatarak içmenin daha faydalı olduğunu belirtiyor.

ABD'de bilim üzerine akademik çalışmalar yayınlayan American Chemical Society'nin (ACS) gerçekleştirdiği bir araştırma, öksürüğün tedavisinde kullanılan şurupların hastalığın iyileşmesine bir katkıda bulunmadığını ortaya koydu.Amerikalıların her yıl öksürük ilacına 4 milyar dolar harcadığını ifade eden uzmanlar, öksürük şuruplarının yerine bal ve limonu kaynatarak içmenin çok daha faydalı olduğunu vurguladı.Uzmanlar, öksürük şuruplarının hastalığı tedavi ettiğine yönelik inanışın tamamen psikolojik olduğunu açıkladı. Yapılan klinik araştırmalara göre bu plasebo etkisine sahip. Ancak hastalığı iyileştirmekten ziyade daha iyi bir şekilde uyumanızı sağlıyorlar. Uzmanlar şurup yerine bal ve limonu kaynatarak içmek fakat bunu 1 yaşından küçük çocuklara vermemek gerektiğini kaydetti. Bu dönemde bol sıvı tüketmek, bol buharlı bir duş almak ya da nemlendirici kullanmak ve boğaz tahrişini engellemek için de sert şeker kullanmak gerektiğine dikkat çektiler.

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