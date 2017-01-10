Üreticiden benekli muz tavsiyesi

Anamur ilçesinde açıkta ve seralarda büyük zorluklarla yetiştirilen Anamur muzunun benekli hali olgunlaştığını gösteriyor. Üreticiler, muzun gerçek tadını almak isteyenlerin bu zamanı beklemelerini tavsiye ediyor.

Tropikal iklime uygun olması nedeniyle Anamur ilçesinde açıkta ve seralarda büyük zorluklarla yetiştirilen Anamur muzu, ülkenin dört bir yanından büyük talep görüyor. Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması nedeniyle tercih edilen Anamur muzunun tam olgunluğa eriştiğinde yenmesi tavsiyesinde bulunan üreticiler, bu halin de üzerindeki beneklerden anlaşılacağını belirtiyor.

TÜKETİCİLERE TAVSİYE VERDİ

Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada, muzun dalından yeşilken toplandığını belirterek şöyle konuştu: "Muz yenme kıvamına gelene kadar yavaş yavaş sararıyor. Bu aradaki aşamalara biz 1'den 7'ye kadar rakamlar verdik. En tatlı hali 6-7 numara olduğu, yani tam sarı hal aldığı ve üzerine benek düştüğü dönemdir. Biz tüketicilerimize yemek istedikleri muzu sarı ve benek düşmüş olarak almalarını tavsiye ediyoruz. O zaman gerçek Anamur muzu yediklerini anlarlar.

''MUZUN EN KIVAMA GELDİĞİ DÖNEM''

1-2 gün öncesinde aldıysanız muz biraz daha yeşil olmalı. Durduğu yerde muz kendine gelir. Manavda 3-5 gün içinde satılacak muzlar olur. Benek düşmüş muzun hemen yenmesi gerektiği için fiyatların biraz daha düşmesine neden oluyor. Artık bekleme, raf ömrü bitmiş demektir. Kısacası muzun en kıvama geldiği dönem, benek düşmüş zamanıdır. Gerçek Anamur muzunu yemek istiyorsanız muza benek düşmesini bekleyin."

"MUZU BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN"

Güzel, muzun buzdolabına konulmaması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti: "Muzun buzdolabına konmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Muzun ağaçtan kesildikten sonra üzerinde bir koçanı var. Bu koçanlar gün gün siyahlaşır. Bu koçan sayesinde muz sararır ve beslenir. Bu koçan siyahlaşıncaya kadar da muz tam sarılaşır. Muz dolaba girince ömrü artmaz. Güneş görmeyen normal bir ortamda durması gerekir. Dolaba girdiği zaman dışı aynı kalır ancak içi değişir. Bu konuda da tüketicilerimizi uyarıyoruz."