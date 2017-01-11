Gripten korunmak için neler yapılmalı

Gripten korunmak ve bulaştırmamak için uzmanlar, grip aşısı yaptırmayı, öpüşmemeyi, az ilaç bol su içmeyi öneriyor.

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Levent Tıp Merkezi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi Uzm. Dr. Aylin İzat Liceoğlu; son dönemde giderek artan ve hastaların acil servislere yığılmasına neden olan grip hastalığının nedenleri ile korunma yolları hakkında bilgiler verdi.Gripte, öncelikli ve en önemli korunma yolu aşılanmak. Aşının yapılmasının en uygun zamanı Ekim sonu, Kasım ayı ve Aralık başıdır. Ancak ortalama iki haftada bağışıklığın başladığı düşünülürse şimdi dahi aşılama yapılabilir. Gripte özellikle şu kişiler risk grubunda kabul ediliyor ve mutlaka grip aşısı olmaları öneriliyor:

- Kalp hastaları

- Böbrek hastaları

- Astım hastaları

- Diyabet hastaları

- Morbid obezler

- Karaciğer hastaları

- Bağışıklı sistemini zayıflatan her durum veya hastalık

- 65 yaş üzeri

- Sağlık çalışanları

- Risk grubundaki kişilerle birlikte yaşayanlar

- 6 aydan küçük bebekle yaşayanlar

Gripten korunmanın ve bulaştırmamanın yolları

• Herkes aşı olmalı: Risk grubunda olmayan 6 aydan büyük herkesin; hastalık sırasında bulaştırma ihtimali olan kişileri düşünerek grip aşısı yaptırması toplum sağlığı açısından büyük önem taşır.

• Hastadan 1 metre uzakta durun: Hasta kişilerle temastan kaçınmak gerekir. Yaklaşık bir metre mesafe uzakta bulunmak güvenlidir.

• Öpüşmeyin tokalaşın: Özellikle bu dönemde sarılmak ve öpüşmek, virüsü henüz belirtiler başlamadan önce dahi bulaştırmayı sağlar. El tokalaşma ile yetinip, sık el yıkamak; bulaşmayı veya bulaştırma riskini bir hayli engeller.

• Ateş düşse de dinlenin: Grip geçiren kişiler, ateşin düşmesinden 24 saat sonrasına dek mümkünse ev istirahatinde bulunmalı.

• Mendili çöpe atın: Hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun örtülmeli ve kullanılan mendil çöpe atılmalı.

• Gözlerinize dokunmayın: Ellerle burun, ağız ve gözlere dokunmaktan kaçınılmalı.

Az ilaç bol su için c vitamini alın dinlenin

• Grip durumunda, antiviral ilaçlar ancak doktor tavsiyesiyle kullanılmalı.

• Virüse etkili ilaç kullanımı ile şikayetlerin azalarak, komplikasyon gelişmesinin önlemesi beklenir. Ancak gereksiz ve sık kullanılması ilaca direnç gelişimini sağlayabileceğinden, doktor kontrolünde ve gerekli görüldüğü durumlarda kullanılmalı.

• İlaca özellikle hastalığın ilk iki günü başlanması etkinliğini arttırır.

• Diğer kullanılan ilaçlar daha çok şikayetleri azaltmaya yönelik rahatlatıcı ilaçlardır.

• Bol su içmek, C vitamini meyvelerle veya takviye olarak almak ve istirahat etmek hastalık süresinin daha rahat geçmesini sağlayabilir.