50 yaÅŸ Ã¼zerindeki kiÅŸiler Ã¶ÄŸleden sonra kahve ve Ã§ay iÃ§memeli

Ä°ngiltere'deki Age UK adlÄ± hayÄ±r kuruluÅŸu iÃ§in hazÄ±rlanan Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda 50 yaÅŸ ve Ã¼zeri kiÅŸilerin Ã¶ÄŸleden sonra Ã§ay ve kahve iÃ§memeleri tavsiyesinde bulunuldu

ÇalÄ±ÅŸmada, 50 yaÅŸÄ±n üzerindekilerin günde yedi ila sekiz saat uyumalarÄ± öÄŸütleniyor ve bunu gerçekleÅŸtirmek için bazÄ± ipuçlarÄ± verildi.

ÖÄŸleden sonra çay ve kahve içilmemesinin yanÄ± sÄ±ra yapÄ±lan öneriler arasÄ±nda, gündüz saatlerindeki ÅŸekerlemenin yarÄ±m saatten daha kÄ±sa sürmesi de var.

Önerilerden bazÄ±larÄ± ise ÅŸöyle:

Her gün aynÄ± saatte uyanÄ±n.

Gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanÄ±n.

Alkolü uykuya daha kolay dalmaya yardÄ±mcÄ± olmasÄ± için kullanmayÄ±n.

AkÅŸam yemeÄŸinizi yatmadan üç saat önce yiyin.

YataÄŸa girdikten sonra tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlarÄ±n ekranlarÄ±na bakmaktan kaçÄ±nÄ±n.

Reçetesiz satÄ±lan uyku ilaçlarÄ±nÄ± kullanmayÄ±n.

AyaklarÄ±nÄ±zÄ± sÄ±cak tutmak için uyurken de çorap giyin.

OdanÄ±zda evcil hayvanÄ±nÄ±zla birlikte uyumayÄ±n.

Uyumadan önce partnerinizle tartÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nÄ±n.

Uyku bozukluÄŸu ciddi bir konu

ÇalÄ±ÅŸmada yaÅŸla birlikte uyku düzeninin de deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle ileri yaÅŸlarda gece yarÄ±sÄ± ya da sabahÄ±n erken saatleri gibi normal uyku saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda uyanma vakalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

YaÅŸla birlikte iyi bir gece uykusu çekmenin zorluÄŸu da artÄ±yor. Ancak zihnen dinç kalmak için yeterince dinlenmenin önemi büyük.

Uyku bozukluÄŸu, kalp hastalÄ±klarÄ±, obezite ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± riskini artÄ±rÄ±yor.

Age UK adÄ±na konuÅŸan James Goodwin :"Hepimiz uykuyu hayatÄ±mÄ±zÄ±n çaba gerektirmeyen, olaÄŸan bir parçasÄ± olarak görüyoruz. Ancak yaÅŸÄ±mÄ±z ilerledikçe düzenli bir uyku düzeninin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için ne kadar önemli olduÄŸunu fark etmemiz gerekli. HayatÄ±nÄ±zÄ±n ileri döneminde beyninizi zinde tutmak istiyorsanÄ±z - ki bunu hepimiz istiyoruz - uykunuza özen gösterin." dedi.

Raporda uyku sorunlarÄ± yaÅŸayanlar içinse aÅŸaÄŸÄ±daki önerilere yer verilmiÅŸ:

Geceleri uykuya dalmakta güçlük çekiyor, ancak televizyonun karÅŸÄ±sÄ±ndayken içiniz geçiyorsa; yataÄŸa daha erken geçin, ya da koltukta uyuyakalmamak için arada bir yerinizden kalkÄ±p ev içinde dolaÅŸmayÄ± deneyin.

EÄŸer yataÄŸÄ±nÄ±zda bir türlü uykuya dalamÄ±yorsanÄ±z, yataÄŸÄ±nÄ±zdan kalkÄ±p evinizin sessiz bir bölgesinde uykunuz gelene kadar rahatlamaya çalÄ±ÅŸÄ±n.

Uykuya dalmadan önce kaygÄ±lÄ± düÅŸünceler zihninizi meÅŸgul ediyorsa, kendinize sabahlarÄ± on beÅŸ dakikalÄ±k bir süre 'kaygÄ±lanma süresi' ayÄ±rÄ±n ve geceleri kaygÄ±lanma huyunuzdan vazgeçin.

EÄŸer uyku düzensizliÄŸi gündelik hayatÄ±nÄ±zÄ± etkilemeye baÅŸlarsa doktorunuza danÄ±ÅŸmaktan çekinmeyin.