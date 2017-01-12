Kulak Ã§Ä±nlamasÄ± tÃ¼mÃ¶rÃ¼n erken tedavisini saÄŸlÄ±yor

Kulak Burun BoÄŸaz BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± DoÃ§. Dr. SeÃ§kin Ulusoy, kulak Ã§Ä±nlamasÄ±nÄ±n neden olduÄŸuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Her yaÅŸtan insanÄ±n hayatÄ± olumsuz etkileyen saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan biri olan kulak çÄ±nlamasÄ±, erkeklerde kadÄ±nlara oranla daha fazla görülüyor. Toplumda görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± yüzde 10-15 arasÄ±nda olan kulak çÄ±nlamasÄ±, 40 yaÅŸÄ±ndan sonra daha fazla görülebiliyor. Yorgunluk, ani tansiyon düÅŸüklüÄŸü, açlÄ±k, kahve, alkol ve bazÄ± ilaçlar gibi nedenler ile zaman zaman eriÅŸkin ve çocuklarda çÄ±nlama olabileceÄŸine dikkat çeken Kulak Burun BoÄŸaz BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, "Genellikle erkeklerde, kadÄ±nlara oranla biraz daha fazla görülüyor. ÇÄ±nlama hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 10'u tedavi için doktora baÅŸvuruyor. Tüm çÄ±nlayan hastalarÄ±n yüzde 0,5'i için de sürekli olup hayatÄ±nÄ±n odak noktasÄ± haline gelebiliyor. Kulak çÄ±nlamasÄ± bazÄ± hastalarÄ± intihar edebilecek noktalara bile getirebiliyor " dedi.Kulak çÄ±nlamasÄ± nedenleri arasÄ±nda en sÄ±k görülenin yaÅŸ ile doÄŸal olarak ortaya çÄ±kan iÅŸitme kaybÄ±, iÅŸitme sinirinin hassasiyetinin azalmasÄ± olduÄŸunu belirten Doç. Dr. Ulusoy, yaÅŸa baÄŸlÄ± çÄ±nlamalarÄ±n genellikle ince tiz ses frekanslarÄ±nda olup, iÅŸitme cihazlarÄ± ile giderilebildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Gençlerde görülen kulak çÄ±nlamasÄ±nÄ±n en sÄ±k yaygÄ±n sebebinin sürekli gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle ve kulaklÄ±kla müzik dinlemek ya da gürültülü iÅŸ makinelerine yakÄ±n çalÄ±ÅŸmak gibi nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Doç. Dr. Ulusoy, yanÄ±nda silah patlayan ya da ani gürültülere maruz kalan kiÅŸilerde de kulak çÄ±nlamasÄ± görülebildiÄŸini söyledi.

Kulak çÄ±nlamasÄ± sebepleri neler?

“ÇÄ±nlama konusunda farklÄ± sebeplere göre deÄŸiÅŸik görüÅŸler var ama en sÄ±k neden olarak iç kulakta bulunan, ses dalgalarÄ±na göre hareket eden ince tüylü hücrelerin zarar görmesine baÄŸlÄ± olarak rastgele elektrik sinyali oluÅŸturmalarÄ±” diyen Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, kulak çÄ±nlamasÄ± sebeplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:"Kulak kiri, kulaÄŸÄ± etkileyen hastalÄ±klar, iç ve orta kulak iltihaplarÄ±, sinüzit, alerji, nezle, kulak kemiÄŸindeki deÄŸiÅŸimler, iç kulak tansiyonu, kansÄ±zlÄ±k, kadÄ±nlarda hormonal deÄŸiÅŸimler, çinko, B12 ve magnezyum gibi vitamin ve minerallerin eksikleri, baÅŸ veya boyun yaralanmalarÄ±, iç kulak tümörleri, bazÄ± ilaçlarÄ±n yan etkisi kulak çÄ±nlamasÄ±na neden olabiliyor. Bazen de bazÄ± ilaçlarÄ±n doz aÅŸÄ±mlarÄ±nda çÄ±nlama görülebiliyor. Yüksek tansiyon, damar tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, tiroit bezinin çok çalÄ±ÅŸmasÄ±, yoÄŸun cep telefonu kullanÄ±mÄ±, çene eklemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±, baÅŸ ve boyun tümörleri kulak çÄ±nlamasÄ±nÄ±n en yaygÄ±n nedenleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. "

“Kulak çÄ±nlamasÄ± bazÄ± tümörlerin erken tespit edilmesini saÄŸlÄ±yor”

ÇÄ±nlama ÅŸikâyetiyle bazÄ± tümörlerin boyutlarÄ± henüz küçükken tespit edilebilmesi, erken tanÄ±sÄ±, tedaviyi ÅŸekillendirmesi açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgÄŸulayan Doç. Dr. Ulusoy, “Bu tümörler büyüdükçe etrafÄ±nda yer alan çok önemli sinirleri baskÄ±layarak, hatta zarar vererek geri dönüÅŸsüz ciddi kayÄ±plara götürebiliyor. Erken tanÄ± ile kiÅŸinin iÅŸitme, denge gibi önemli fonksiyonlarÄ± kaybedilmeden sorunun giderilebiliyor. Bunlarda eÄŸer kitle boyutu 3 cm’nin altÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸsa gamma knife denilen Ä±ÅŸÄ±n ile tedavi edilebiliyor” dedi.

“Cep telefonu kullanÄ±mÄ± kulak çÄ±nlamasÄ±nÄ± tetikliyor”

Cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ±n kulak çÄ±nlamasÄ± problemini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, “Elektromanyetik iletinin iç kulaÄŸÄ± etkileyebildiÄŸi çeÅŸitli deneysel çalÄ±ÅŸmalarla gösterilmiÅŸ. Günde 10 dakika üzerinde cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ±n kulak çÄ±nlamasÄ±nÄ± yüzde 30 artÄ±rabildiÄŸi bildirilmiÅŸ. Bu konu ile ilgili çok net kanÄ±tlar olmamakla birlikte cep telefonlarÄ±nÄ±n çÄ±nlama sebebi olmasÄ± kuvvetle muhtemel görülüyor. Bundan korunmak için cep telefonu ile konuÅŸmalarÄ±n kulaklÄ±kla yapÄ±lmasÄ± faydalÄ± olacak” ifadelerini kullandÄ±.

Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, kulak çÄ±nlamasÄ± problemine karÅŸÄ± uzak durulmasÄ± gerekenleri ise ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

"- Alkollü içecekler ve kahve gibi kafein içeren gÄ±dalar.

- Sigara içmemek (Bunun sebebi sigaranÄ±n içerdiÄŸi nikotin maddesinin iç kulaktaki yapÄ±lara kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± azaltmasÄ±).

- Stres ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk.

- Düzenli olarak kullanÄ±lan ilaçlarÄ±n kulak çÄ±nlamasÄ±na olumsuz etki edip etmediÄŸini öÄŸrenerek ve olumsuz bir etkisi varsa bu ilaçlarÄ± azaltmak ya da baÅŸka gruplar ile deÄŸiÅŸtirmek.

- Düzenli olarak egzersiz yapmak.

- Boynu gerilmiÅŸ durumda bÄ±rakan bisiklet ve at binme gibi sporlardan kaçÄ±nmak.

- Dikkati baÅŸka noktalara daÄŸÄ±tarak kulak çÄ±nlamasÄ±na çok fazla odaklanmamak.

- Yüksek miktarda sese maruz kalmamak, mesleki zaruri durumlarda kulak tÄ±kacÄ± kullanmak. "

Doç. Dr. Ulusoy, “Kulak çÄ±nlamasÄ± tedavisi kapsamÄ±nda çeÅŸitli yöntemlerden faydalanÄ±lÄ±yor. Bunlar arasÄ±nda çeÅŸitli ilaçlar, vitamin- mineral takviyeleri, iÅŸitme cihazÄ± kullanÄ±mÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±dan beyaz gürültü ve dar bant ses veren cihazlarÄ±n kullanÄ±mÄ± yer alÄ±yor. AyrÄ±ca habituasyon tedavisi denilen psikolojik tedavi gibi çeÅŸitli yöntemlerle de tedavi ediliyor” dedi.