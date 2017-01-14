KuÅŸ gribi tehlikesi geri dÃ¶nÃ¼yor

Yunanistan ve Ã‡in kuÅŸ gribi tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Uzmanlar, TÃ¼rkiye'nin de tehdit altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Yunanistan'Ä±n Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda kuÅŸ gribi virüsünün tespit edildiÄŸi bugünlerde dünyanÄ±n farklÄ± bölgelerinden de korkutan haberler geldi. Çin'de ölü sayÄ±sÄ± artÄ±yor, ABD'de kediler karantinaya alÄ±ndÄ±. Üç farklÄ± kuÅŸ gribi virüsüne karÅŸÄ± alarm verildi.

ÖLENLERÄ°N SAYISI 36'YA YÜKSELDÄ°

Çin resmi ajansÄ± Xinhua'nÄ±n bugün duyurduÄŸu habere göre ülkenin iç kesimindeki Henan eyaletinde bir kiÅŸi daha H7N9 kuÅŸ gribi virüsünden öldü. 36 yaÅŸÄ±nda bir ördek satÄ±cÄ±sÄ± olan erkek kurbanÄ±n 25 AralÄ±k'ta ateÅŸlenip hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 11 Ocak'ta hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Böylece bu kÄ±ÅŸ Çin'de kuÅŸ gribinden ölenlerin sayÄ±sÄ± 36'ya çÄ±ktÄ±.

UZMANLAR UYARDI

H7N9 virüsü insandan insana kolayca bulaÅŸmasa da, uzmanlar mutasyon geçirip daha bulaÅŸÄ±cÄ± hale gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. ABD'de ise bir baÅŸka kuÅŸ gribi virüsü türü olan H7N2'nin evcil kedilere bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve New York'ta söz konusu hayvanlarÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

HAYVAN BARINAÄžINDAKÄ° KEDÄ°LERDE VÄ°RÜSE RASTLANDI

AA'nÄ±n haberine göre New York SaÄŸlÄ±k Ä°daresi, kentteki hayvan barÄ±naklarÄ±nda 500 kedinin bulunduÄŸu ve testlerin ardÄ±ndan bunlardan 386'sÄ±nda kuÅŸ gribi virüsüne rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.New York'taki virüsün öncelikle geçen kasÄ±m ayÄ±nda, NYC Hayvan BakÄ±m Merkezinin iÅŸlettiÄŸi Manhattan'daki hayvan barÄ±naklarÄ±nda bulunan kedilerde görüldüÄŸü, ardÄ±ndan Queens ve Brooklyn barÄ±naklardaki kedilere de bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. New York SaÄŸlÄ±k Ä°daresinin açÄ±klamasÄ±nda, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanÄ±k olmalarÄ± ve bu konuda gerekli önlemleri almalarÄ± istendi.

TÜRKÄ°YE'YÄ° DE TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Türkiye'de grip vakalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde, bir baÅŸka kuÅŸ gribi virüsü olan H5N8 "sÄ±nÄ±ra dayanmÄ±ÅŸ" durumda. Dünya Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu'ndan (OIE) 26 AralÄ±k'ta yapÄ±lan açÄ±klamada virüsün Türkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki Evros, yani Meriç Nehri deltasÄ±ndaki bir kuÄŸuda tespit edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.