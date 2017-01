KuÅŸ gribi tehlikesi geri dÃ¶nÃ¼yor

Yunanistan ve Çin kuş gribi tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, Türkiye'nin de tehdit altında olduğunu söylüyor.

Yunanistan'ın Türkiye sınırında kuş gribi virüsünün tespit edildiği bugünlerde dünyanın farklı bölgelerinden de korkutan haberler geldi. Çin'de ölü sayısı artıyor, ABD'de kediler karantinaya alındı. Üç farklı kuş gribi virüsüne karşı alarm verildi.

ÖLENLERİN SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Çin resmi ajansı Xinhua'nın bugün duyurduğu habere göre ülkenin iç kesimindeki Henan eyaletinde bir kişi daha H7N9 kuş gribi virüsünden öldü. 36 yaşında bir ördek satıcısı olan erkek kurbanın 25 Aralık'ta ateşlenip hastaneye kaldırıldığı ve 11 Ocak'ta hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece bu kış Çin'de kuş gribinden ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

UZMANLAR UYARDI

H7N9 virüsü insandan insana kolayca bulaşmasa da, uzmanlar mutasyon geçirip daha bulaşıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. ABD'de ise bir başka kuş gribi virüsü türü olan H7N2'nin evcil kedilere bulaştığı ve New York'ta söz konusu hayvanların karantinaya alındığı açıklandı.

HAYVAN BARINAĞINDAKİ KEDİLERDE VİRÜSE RASTLANDI

AA'nın haberine göre New York Sağlık İdaresi, kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığını belirledi.New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi. New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDİYOR

Türkiye'de grip vakalarının arttığı bir dönemde, bir başka kuş gribi virüsü olan H5N8 "sınıra dayanmış" durumda. Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'ndan (OIE) 26 Aralık'ta yapılan açıklamada virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç Nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiği belirtilmişti.