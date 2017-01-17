Canan Karatay'dan palmiye yaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Nutella'nÄ±n palmiye yaÄŸÄ± iÃ§erdiÄŸi ve bu nedenle kanserojen etki taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan palm yaÄŸÄ±na dair Prof. Dr. Canan Karatay aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ünlü çikolata-fÄ±ndÄ±k ezmesi Nutella'nÄ±n içerdiÄŸi palm yaÄŸÄ± nedeniyle kanserojen etki taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialar devam ediyor.Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'Ä±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yaÄŸÄ± trans yaÄŸdÄ±r, zeytinyaÄŸÄ± gibi deÄŸildir. BildiÄŸiniz gibi trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n insan vucudunda kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" dedi.Trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n en tehlikeli yaÄŸlar olduÄŸuna da deÄŸinen Karatay, iÅŸlem görmüÅŸ bütün yaÄŸlarda trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, bunlardan uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.