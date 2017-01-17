Canan Karatay'dan flaÅŸ Palm yaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Canan Karatay, Nutella ile gÃ¼ndeme taÅŸÄ±nan Palmiye yaÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

Son günlerin en çok konuÅŸulan konusu 'palmiye yaÄŸÄ± zararlÄ± mÄ±?' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na Prof. Dr.Canan Karatay da dahil oldu. Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'Ä±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Canan Karatay, palm yaÄŸÄ± ile ilgili önemli açÄ±klamalarda bulundu.Ünlü çikolata-fÄ±ndÄ±k ezmesi Nutella'nÄ±n içerdiÄŸi palm yaÄŸÄ± nedeniyle kanserojen etki taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialar devam ediyor.

KARATAY: KANSER YAPAR

Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'Ä±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yaÄŸÄ± trans yaÄŸdÄ±r, zeytinyaÄŸÄ± gibi deÄŸildir. BildiÄŸiniz gibi trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n insan vucudunda kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" dedi.

"UZAK DURUN"

Trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n en tehlikeli yaÄŸlar olduÄŸuna da deÄŸinen Karatay, iÅŸlem görmüÅŸ bütün yaÄŸlarda trans yaÄŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, bunlardan uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±. (Kaynak: Hürriyet)