DÃ¼nya'da ilk kez uygulanan Ã¼Ã§ ebeveynli bebek yÃ¶ntemiyle doÄŸum gerÃ§ekleÅŸti

Ukrayna'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve dÃ¼nya genelinde ilk kez uygulanan 3 ebeveynli bebek yÃ¶ntemiyle ilk doÄŸum yapÄ±ldÄ±.

Nadezhda (Umut) KliniÄŸi Müdürü Valeriy Zukin, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla dünyada ilk kez izlenen bir yöntemle bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda bir doÄŸum gerçekleÅŸtirdiklerini söyledi. Zukin, ebeveynlerden alÄ±nan hücrelerin baÅŸka bir kadÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ döllenmiÅŸ yumurtaya yerleÅŸtirilmesi sonucu bebeÄŸin doÄŸduÄŸunu belirtti.KÄ±sÄ±rlÄ±k problemi olan 34 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ±n 15 yÄ±ldÄ±r hamile kalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanÄ±n uzun yÄ±llar Ukrayna ve Ä°srail’de tüp bebek yöntemi ile hamile kalmaya çalÄ±ÅŸsa da baÅŸarÄ±lÄ± olunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Zukin, "Hasta bizim kliniÄŸimizde bu ay baÅŸÄ±nda kendi bebeÄŸini doÄŸurdu. Ä°lk defa ebeveynlerden (anne-baba) alÄ±nan hücrelerin donörden alÄ±nmÄ±ÅŸ yumurtaya transferi ile hamilelik gerçekleÅŸti.” dedi.Zukin, uygulanan yöntem ile hastanÄ±n ve kocasÄ±nÄ±n hücrelerinin temizlenerek donörden alÄ±nan yumurtaya aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Sonuçta yenilenen yumurtada, genetik yapÄ±da annenin ve babanÄ±n DNA’sÄ±ndan 25 bin gen, donörden ise 37 gen oluÅŸtu. Yani bebek üç ebeveyn sahibi oldu. Hamilelik boyunca DNA’larÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± Ukrayna ve Almanya’da laboratuvarlarda onaylandÄ±. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yöntemle doÄŸumun gerçekleÅŸmesi 'dünyada ilk kez' olarak kayÄ±tlara geçti. " ifadelerini kullandÄ±. Yöntemin dünyada sadece Ä°ngiltere’de yasal olduÄŸunu belirten Zukin, henüz Ukrayna’da bu konuda bir düzenlemenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.