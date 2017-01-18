UkraynalÄ± bilim insanÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kanser tedavisinde Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§abilir

DNA'larÄ±n mutasyonu ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kanser tedavisinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan UkraynalÄ± genÃ§ bilim insanÄ± Olga Brovarets buluÅŸunun patentini almak iÃ§in baÅŸvuruda bulundu.

Ukrayna basÄ±nÄ±nda yer alan habere göre, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Enstitüsü öÄŸretim görevlisi Olga Brovarets, henüz 29 yaÅŸÄ±nda önemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.Genç bilim insanÄ±nÄ±n, DNA'larÄ±n mutasyonunun özellikleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n, ileride kanserin iyileÅŸtirilmesine önemli katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸi yazÄ±ldÄ±.Hangi kromozomlarÄ±n ne ÅŸekilde mutasyona uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyan Brovarets, "BuluÅŸum henüz araÅŸtÄ±rma aÅŸamasÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen, ABD'li meslektaÅŸlarÄ±m laboratuvar ortamÄ±nda hesaplarÄ±mÄ±n doÄŸruluÄŸunu ortaya koydular. Bugüne kadar DNA'nÄ±n nasÄ±l ve neden mutasyona uÄŸramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildi. Ancak artÄ±k bunun yasalarÄ±nÄ± bilerek, DNA'larÄ±n mutasyonunun yol açtÄ±ÄŸÄ±, örneÄŸin kanser gibi hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde önemli ilerleme saÄŸlanabileceÄŸi ümit edilebilir." dedi.

PATENTÄ°NÄ° ALMAK Ä°STÄ°YOR

UluslararasÄ± bir ödül kazanarak, buluÅŸunun patent hakkÄ±nÄ± almak istediÄŸini belirten bilim insanÄ±, ABD, Kanada, Ä°spanya gibi ülkelerdeki üniversite ve bilim kuruluÅŸlarÄ±ndan teklifler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.