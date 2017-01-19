Grip ve nezle hastalÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki farklar nelerdir

Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenen 'Grip mi, nezle mi?' adlÄ± etkinlikte Ã¶nemli bilgiler elde edildi

Bezmialem VakÄ±f Üniversitesinde, "Hasta Okulu ProgramÄ±" kapsamÄ±nda "Grip mi, nezle mi?" etkinliÄŸi düzenlendi.

Üniversiteden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, dekanlÄ±k konferans salonunda gerçekleÅŸtirilen etkinliÄŸe akademisyenler, saÄŸlÄ±k personeli, hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Etkinlikte, Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ±ndan Uzman Dr. Sibel Bolukçu, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan grip ile nezle arasÄ±ndaki farklarÄ±, belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattÄ±.

"Nezlede antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n yeri yoktur"

Bolukçu, nezlenin üst solunum yolu enfeksiyonu veya akut solunum yolu enfeksiyonu olarak da bilindiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Åžikayetler ve hastalÄ±ÄŸÄ±n süresi çocuk ve eriÅŸkinlerde farklÄ±lÄ±k gösterir. Çocuklarda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rma, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, halsizlik ve ateÅŸ ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 10-14 gün devam eder. EriÅŸkinlerde soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rÄ±k, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ve ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 5-7 gün devam eder. Tedavide antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n yeri yoktur."

"Gribe burun akÄ±ntÄ±sÄ± ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± eÅŸlik etmez"

Gribi, ateÅŸ, yaygÄ±n vücut-baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve öksürük ÅŸikayetlerinin olduÄŸu bir tablo olarak deÄŸerlendiren Bolukçu, gribe genellikle burun akÄ±ntÄ±sÄ± ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n eÅŸlik etmediÄŸini belirtti.

Bolukçu, hastalarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun gribi herhangi bir problem yaÅŸamadan atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Grip olan çoÄŸu kiÅŸi, 1-2 hafta içinde kendiliÄŸinden iyileÅŸiyor. Fakat hastanÄ±n, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± veya nefes darlÄ±ÄŸÄ±, göÄŸüs/karÄ±nda aÄŸrÄ±, baskÄ± hissi, baÅŸ dönmesi, ÅŸuur deÄŸiÅŸikliÄŸi, ÅŸiddetli kusma gibi durumlarÄ± varsa mutlaka doktora baÅŸvurmasÄ± gerekir." ifadelerini kullandÄ±.