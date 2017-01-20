TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin isimlerini unutuyorsanÄ±z bunlarÄ± yapÄ±n

Ã–zellikle isim hafÄ±zanÄ±zÄ±n yeterince kuvvetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z Renuka Rayasam'Ä±n bu maddelerini uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman unuttuÄŸunuz isimleri hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z.

TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarÄ±n ismini hatÄ±rlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Bu konuda yalnÄ±z deÄŸilsiniz. Bu dünyanÄ±n pek çok yerinde pek çok insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir sorun. Bunu aÅŸmanÄ±n yollarÄ± da var. HafÄ±za üzerine çalÄ±ÅŸan uzmanlar bu konuda iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±racak ve sorunu aÅŸmanÄ±za yarayacak yöntemler öneriyor. BBC Türkçe'de bu konuda bir makale kaleme alan Renuka Rayasam, hafÄ±za uzmanlarÄ±nÄ±n isimleri hatÄ±rlamakla ilgili önerdiÄŸi 4 adÄ±mÄ± anlatÄ±yor.

BBC'ye bir hafÄ±za oyunu programÄ± hazÄ±rlayan 1995 Dünya HafÄ±za ÅžampiyonasÄ± altÄ±ncÄ±sÄ± Ä°ngiliz Mark Channon, isimleri hatÄ±rlamanÄ±n önemine iÅŸaret ediyor ve çok eskiden RomalÄ±larÄ±n ve YunanlÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± teknikler yoluyla herkesin hafÄ±zasÄ±nÄ± geliÅŸtirebileceÄŸini söylüyor. Ä°nsanlarÄ±n isimleri hatÄ±rlama konusunda pek iyi olmasa da, doÄŸuÅŸtan uzamsal hafÄ±za ve yüz hatÄ±rlama becerisinin yüksek olduÄŸunu söyleyen hafÄ±za uzmanlarÄ±, bu becerileri esas alarak insanlarÄ±n isim ve akÄ±lda tutmasÄ± zor diÄŸer bilgileri hatÄ±rlamasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunu belirtiyor. ÖrneÄŸin nesneleri evimizde veya aÅŸina olduÄŸumuz baÅŸka bir yerde hayal ederek rastgele bir listeyi ezberlemesi daha kolaydÄ±r. Veya bir ismi bildiÄŸi baÅŸka bir kelime ile iliÅŸkilendirerek hatÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸma yöntemi izlenebilir.Yeni tanÄ±ÅŸÄ±lan kiÅŸinin ismini hatÄ±rlamanÄ±n mesleÄŸini hatÄ±rlamaktan daha zor olduÄŸuna iÅŸaret eden uzmanlar, ismin çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± veya kiÅŸinin görünümüyle ilgili bir nesneyle baÄŸlantÄ±sÄ± kurularak isimleri hatÄ±rlamanÄ±n mümkün olduÄŸunu belirtiyor.UzmanlarÄ±n buna verdiÄŸi örnek de ÅŸöyle: Matt adlÄ± biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Ä°lk adÄ±m, kiÅŸi ismini söylerken ona dikkat etmektir. Sonra bu isim size paspasÄ± çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor olsun (Ä°ngilizce 'mat' paspas demek). Bunu hafÄ±zanÄ±zda canlandÄ±rÄ±n. Sonra o imgeyi kiÅŸinin bir özelliÄŸiyle eÅŸleÅŸtirin (örneÄŸin kulaklarÄ± büyükse paspas üzerinde oturan bir fil hayal edin). O akÅŸam ya da ertesi sabah bu ismi ve çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± nesneyi tekrar düÅŸünün.

ABD'deki Madison Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Kethera A Fogler'a göre, isimler diÄŸer bilgilerden farklÄ±dÄ±r ve birinin isminden çok mesleÄŸini hatÄ±rlamak daha kolaydÄ±r. Çünkü bu bilgi beyindeki mevcut semantik baÄŸlantÄ±lara daha uygundur. Fogler, "ÖrneÄŸin Cory adlÄ± bir öÄŸretmenle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda onun öÄŸretmenliÄŸi kendi eÄŸitimimizden belli imgelerle örtüÅŸür; oysa ismi o kiÅŸiye rastgele verilmiÅŸtir ve kim olduklarÄ±yla ilgili baÄŸlantÄ±dan yoksundur. Ä°ÅŸte bu nedenle bir çiftçiyi hatÄ±rlamanÄ±z soyadÄ± Çiftçi olan birini hatÄ±rlamaktan daha kolaydÄ±r" diyor.Tüm bunlardan hareketle de uzanlar isim hatÄ±rlamanÄ±n tüyolarÄ±nÄ± veriyor. Ä°ÅŸte isimleri dört adÄ±mda hatÄ±rlama:

Ä°smi dikkatle dinleyin

Ä°smi tekrar edin

O ismi çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran bir imge düÅŸünün

O imgenin o kiÅŸinin görünümüyle ilgili bir özelliÄŸiyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kurun