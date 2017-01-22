AÄŸÄ±z kanserini erken teÅŸhis iÃ§in TÃ¼rk fÄ±rÃ§asÄ± geliÅŸtirildi

TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen biyopsi fÄ±rÃ§asÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÄŸÄ±z kanseri erkenden teÅŸhis edilebilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Güneri, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, her yÄ±l dünyada 300 bin kiÅŸiye aÄŸÄ±z kanseri teÅŸhisi konulduÄŸunu belirtti. Sigara, alkol, beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi çeÅŸitli sebepleri olan aÄŸÄ±z kanserinin geçmiÅŸte aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak 60 yaÅŸ üzeri erkeklerde görüldüÄŸünü ancak son yÄ±llarda 30'lu yaÅŸlarda ve kadÄ±nlarda da sÄ±k rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güneri, ileri evrelere kadar yakÄ±nma kaynaklÄ± belirti vermeyen hastalÄ±ÄŸa yakalananlarÄ±n teÅŸhis konduktan sonraki 5 yÄ±l içinde yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n kaybedildiÄŸine dikkat çekti.

AÄŸÄ±z kanserine karÅŸÄ± Türk fÄ±rçasÄ±yla mücadele

Ä°leri evrelerde de sadece yutma güçlüÄŸü, ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ±, ÅŸiÅŸlik, diÅŸlerde sallanma gibi yakÄ±nmalara ortaya çÄ±kan hastalÄ±kta erken tanÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna iÅŸaret eden Prof. Dr. Güneri, hastalÄ±k ne kadar erken tanÄ±layabilirse tedavinin o kadar baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

HastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhisinde biyopsi fÄ±rçasÄ±nÄ±n çokça kullanÄ±lan araçlardan biri olduÄŸunu, aÄŸÄ±z içinden küçük bir ÅŸiÅŸe fÄ±rçasÄ±na benzer fÄ±rçayla hücre örneÄŸi toplayarak deÄŸerlendirme yaptÄ±klarÄ±na deÄŸinen Prof. Dr. Güneri, mevcut fÄ±rçalarÄ±n tanÄ± konusunda önemli eksiklerini saptadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Prof. Dr. Güneri, ÅŸöyle devam etti:

"Mevcut fÄ±rçalarÄ±n da eksiklikleri var. Hücre örneÄŸi yeterince derin tabakadan alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nda biz onu saÄŸlÄ±klÄ± dokuya benzetebiliyoruz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hücrede bozulma olabilmesi nedeniyle tanÄ±sal deÄŸeri kalmayabiliyor. DoÄŸru tabakadan örnek toplayabilen, hücrenin tanÄ±sal niteliÄŸini koruyan, hÄ±zlÄ±, kolay ve güvenilir bir yönteme ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Doktora yapan arkadaÅŸlarla bir ekip olduk ve üzerinde 2 yÄ±l çalÄ±ÅŸarak bir prototip elde ettik. Ä°lk prototipin öncü

formuyla toplanan örnekleri mevcut yöntemlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±k. Daha kaliteli örnek topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, daha güvenilir sonuçlar elde ettiÄŸimizi gördük."

Patentini aldÄ±lar

Prof. Dr. Güneri, klinikte seçici hastalarda kullanÄ±lmaya baÅŸlanan ve kÄ±sa süre sonra seri üretime hazÄ±r hale getirilmesi planlanan biyopsi fÄ±rçasÄ±nÄ±n benzerlerinden farklÄ± olarak aÄŸÄ±z boÅŸluÄŸunun her yerine rahatlÄ±kla ulaÅŸabilecek ÅŸekilde boyunun ayarlanabildiÄŸini, biyopsi alanÄ±nÄ± aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mukozanÄ±n kÄ±vrÄ±mlÄ± yapÄ±sÄ±na uyum saÄŸlayabilecek ÅŸekilde hareket edebildiÄŸini, örnek alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda hücre hasarÄ± yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve epitel dokunun alt (bazal) tabakalarÄ±ndan da hücre toplayabildiÄŸini belirtti.

AÄŸÄ±z kanserine karÅŸÄ± Türk fÄ±rçasÄ±yla mücadele

GeliÅŸtirdikleri fÄ±rçanÄ±n mevcut yöntemlere göre daha hÄ±zlÄ±, ucuz, güvenilir ve hastanÄ±n daha sonraki tedavilerinin planlanmasÄ±nda hekime yol gösteren bir araç olduÄŸunu vurgulayan Güneri, ulusal ve uluslararasÄ± patent veri havuzlarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada benzer bir aracÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini ve patentini aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Prof. Dr. Güneri, fÄ±rçanÄ±n erken teÅŸhisi kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, hastalarÄ±n ömürlerinin uzatÄ±lmasÄ± ve yaÅŸam kalitesinin bozulmamasÄ±nda önemli rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.