Ã‡ok kÄ±zarmÄ±ÅŸ ekmek ve patates kanser riski taÅŸÄ±yor

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± GÄ±da StandartlarÄ± Kurumu (FSA), ekmek ve patates gibi niÅŸasta iÃ§eren yiyeceklerin yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±kta piÅŸirildiklerinde akrilamid adÄ±nda kimyasal bir maddenin aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu maddenin de kansere yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu

FSA, riski azaltmak için bu tarz gÄ±dalarÄ±n piÅŸirme talimatlarÄ±na dikkatle uyulmasÄ± ve çok kÄ±zartÄ±lÄ±p rengi koyulaÅŸmayacak ÅŸekilde piÅŸirilmesini tavsiye ediyor.FSA ayrÄ±ca, patatesin buzdolabÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda da bulunuyor. Bunun nedeni de serin ortamlarda patatesin içindeki ÅŸeker düzeyinin artmasÄ± ve bunun da piÅŸirme sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kan akrilamid miktarÄ±nÄ± yükseltmesi olarak gösteriliyor.

Ancak Kanser AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi sözcüsü, akrilamid ile kanser arasÄ±ndaki iliÅŸkinin insanlarda henüz kanÄ±tlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Ne kadar çok piÅŸerse, akrilamid o kadar yüksek oluyor Çok uzun süre boyunca yüksek sÄ±caklÄ±kta kavrulan, kÄ±zartÄ±lan ya da Ä±zgarasÄ± yapÄ±lan niÅŸastalÄ± gÄ±dalarda akrilamid adÄ± verilen kimyasal bir madde ortaya çÄ±kÄ±yor.

Birçok farklÄ± gÄ±da maddesinde bulunan akrilamid, piÅŸirme sürecinde doÄŸal olarak ortaya çÄ±kan bir yan ürün.Bu madde, ekmek, bisküvi, kek ve kahve gibi 120 derecenin üzerinde piÅŸirilen ve yüksek niÅŸasta içeren gÄ±dalarda bulunuyor.AynÄ± zamanda, evde de patates ve ekmek gibi gÄ±dalarÄ±n yüksek sÄ±caklÄ±kta piÅŸirilmesiyle de ortaya çÄ±kÄ±yor.ÖrneÄŸin, ekmek kÄ±zartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda akrilamid maddesi de açÄ±ÄŸa çÄ±kÄ±yor.KÄ±zartÄ±lan ekmeÄŸin rengi ne kadar koyuysa, ortaya çÄ±kan akrilamid miktarÄ± da o kadar yüksek oluyor.