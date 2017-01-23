Canan Karatay palm yaÄŸÄ±nÄ±n risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na ne dedi

Son zamanlarda Nutella ile gÃ¼ndeme gelen palm yaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay da deÄŸerlendirmelerde bulundu

Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, palm yaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gündeme gelmesine iliÅŸkin, "Bu yaÄŸ bitkisel ve çok yüksek miktarda omega 6 içerir ve omega 6 da maalesef iyi kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zaman bütün hastalÄ±klarÄ±n temelinde o vardÄ±r." dedi.

Karatay, Bursa'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± imza günü etkinliÄŸi öncesi son günlerde tartÄ±ÅŸÄ±lan "palm yaÄŸÄ±" kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin, AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu. Palm yaÄŸÄ±nÄ±n, palmiye aÄŸacÄ±nÄ±n meyvesinin çekirdeÄŸi veya et kÄ±smÄ±ndan çÄ±kartÄ±lan bitkisel bir yaÄŸ olduÄŸunu hatÄ±rlatan Karatay, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu yaÄŸ bitkisel ve çok yüksek miktarda omega 6 içerir ve omega 6 da maalesef iyi kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zaman bütün hastalÄ±klarÄ±n temelinde o vardÄ±r. Bütün bitkisel yaÄŸlÄ± çekirdeklerden elde edilen bu yaÄŸlar, sadece palmiye deÄŸil, mÄ±sÄ±r özü yaÄŸÄ±, ayçiçeÄŸi yaÄŸÄ± hepsi hemen bozulurlar ve trans yaÄŸ meydana gelir. Trans yaÄŸlar da kronik dediÄŸimiz hastalÄ±klar ve baÅŸta kanser olmak üzere her türlü hastalÄ±ÄŸÄ±n nedenidir. Çünkü trans yaÄŸlar vücuda girdiÄŸi ve hücrelerimizin zarÄ±na yerleÅŸtiÄŸi zaman her türlü hücrenin normal fonksiyonunu bozmaktadÄ±r ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini çökertmektedir."

Bu yaÄŸÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n çocuklarÄ± ve yetiÅŸkinleri etkilediÄŸini de vurgulayan Karatay, ÅŸöyle devam etti:"ÇocuklarÄ±n bünyeleri daha hassas ve büyüme çaÄŸÄ±ndalar. Daha fazla kullandÄ±klarÄ±, daha fazla sevdikleri için daha da çok sevdirmeye yönlendirildikleri için bütün çocuklar bununla büyümüÅŸ durumda. Åžimdiki gençlerden 'Ben onu yemeden yapamam' diyen var. 'Her gün bir kavanoz yiyerek büyüdüm' diyenler var. Bütün bunlarda hakikaten kronik/dejeneratif hastalÄ±klarÄ±n hücresel düzeyde temelinin atÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyorum."ZeytinyaÄŸÄ±nÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸ olduÄŸunu anÄ±msatan Karatay, "ZeytinyaÄŸÄ± da rafine olduÄŸu zaman tehlikelidir. Bütün yaÄŸlar rafine olduÄŸu zaman kanserojen olurlar." ifadelerini kullandÄ±.