SaÄŸlÄ±k BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± antibiyotik kullanÄ±mÄ±nda 5 dakikalÄ±k dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, hastalarda antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n 5 dakikada sonuÃ§ veren hÄ±zlÄ± tanÄ± testi ile yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n önüne geçmek için harekete geçti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ‘AkÄ±lcÄ± Antibiyotik KullanÄ±mÄ±’ lansman toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Bakan AkdaÄŸ, Türkiye'nin antibiyotiklerin gereksiz kullanÄ±mÄ± ve bakterilerin de antibiyotiklere dirençli olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan OECD ülkeleri içinde en kötü durumda olan ülke olduÄŸunu ifade ederek, bakanlÄ±k olarak antibiyotiklere yÄ±lda 1 milyar lira ödendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

5 DAKÄ°KADA SONUÇ VERÄ°YOR

Bakan AkdaÄŸ, doktorlarÄ±n artÄ±k hastanÄ±n antibiyotik kullanÄ±p kullanmayacaÄŸÄ±na 5 dakikada sonuç veren hÄ±zlÄ± tanÄ± testi ile karar vereceÄŸini belirterek, "Aile hekimi, çocuk hekimi, kulak, burun, boÄŸaz ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sÄ±rasÄ±nda tespit edecekleri test verileceÄŸini ve bu testle belirleneceÄŸini bildirdi. BoÄŸaz kültür testinin uzun sürdüÄŸünü de belirten Bakan AkdaÄŸ, hÄ±zlÄ± beta testi ile hastanÄ±n boÄŸazÄ±ndan alÄ±nan sürüntüde sadece beta çÄ±karsa antibiyotik kullanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HÄ±zlÄ± tanÄ± testinin uygulamasÄ± da Bakan AkdaÄŸ'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Hekimlerin de bu konuda bilinçlendirileceÄŸini aktaran Bakan AkdaÄŸ'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ±ya katÄ±lan bir basÄ±n mensubuna beta testi yapÄ±ldÄ±.

'3 HASTADAN BÄ°RÄ° ANTÄ°BÄ°YOTÄ°K KULLANIYOR'

Bakan AkdaÄŸ, vatandaÅŸlarÄ± bilgilendirmek için spotlar, afiÅŸ ve el ilanlarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, "Antibiyotik kullanÄ±mÄ±nda OECD ülkeleri arasÄ±nda en kötü durumdayÄ±z. Ülke olarak bunun üstesinden geleceÄŸiz. Hasa, antibiyotik kullanmadan önce doktoru ile görüÅŸmelidir. Hastalar, doktorlarÄ± antibiyotik yazmaya zorlamamalÄ±dÄ±r. Antibiyotik ateÅŸ düÅŸürücü deÄŸildir. PolikliniÄŸe baÅŸvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanÄ±yor. Bakteri kaynaklÄ± hastalÄ±kta antibiyotik kullanÄ±lÄ±r ancak virüs kaynaklÄ± hastalÄ±klarda antibiyotik kullanÄ±lmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bakan AkdaÄŸ, bir gazetecinin, 20 Åžubat'ta ilaçlara geleceÄŸini ve zam dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± ilaçlarÄ±n satÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki bir sorusu üzerine de, "Sektörü sürekli takip ediyoruz. Ä°laç stoklayanlar tespit edilmesi halinde en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±.