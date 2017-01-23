Doktorlar neden mavi ve yeÅŸil ameliyat Ã¶nlÃ¼klerini kullanÄ±r

Ameliyata giren doktorlarÄ±n mavi ve yeÅŸil Ã¶nlÃ¼kler giymesi herkes iÃ§in merak konusu olmuÅŸtur. Peki, doktorlar neden bu renk Ã¶nlÃ¼kleri giyiyorlar? Ä°ÅŸte cevabÄ±

Åžöyle bir durup düÅŸününce ameliyat önlüklerinin hep yeÅŸil ve mavi renk tonlarÄ±nda olduÄŸunu fark etmiÅŸsinizdir. Peki ama neden? Ameliyat esnasÄ±nda bilindiÄŸi üzere doktorlar sürekli olarak kan görmekte.Buna ek olarak da belli bir noktaya odaklanmÄ±ÅŸ halde uzun süreler geçiriyorlar. Bu iki durum da doktorlarÄ±n göz yanÄ±lsamasÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalma ihtimalini güçlendirir. Nitekim göz, zamanla bakÄ±lan ÅŸeye karÅŸÄ± duyarsÄ±zlaÅŸÄ±r. Bu durumda da doktorun hata yapma ihtimali katlanarak artar, ki ameliyat esnasÄ±nda en küçük bir hata bile ölüm getirebilir.YeÅŸil ve mavi renkler, renk skalasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± rengin bir nevi karÅŸÄ±tÄ±dÄ±rlar.Böylece ameliyat elbisesi, kan nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ±ya karÅŸÄ± duyarsÄ±zlaÅŸabilecek olan gözü, yeÅŸil ve mavi rengi ile devamlÄ± olarak uyarÄ±r. Yani gözün görüÅŸünü tazeleyerek kÄ±rmÄ±zÄ±ya olan görüÅŸ kaybÄ±nÄ±n önüne geçer. Ameliyat Önlükleri Neden Hep YeÅŸil ve Mavi Renk Biliyor musunuz?Bilimsel deneylerle de bu durum net olarak kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ ve renkleri algÄ±lamamÄ±zda çevredeki diÄŸer renklerin çeÅŸidinin etkili olduÄŸu tespit edilmiÅŸ. KÄ±rmÄ±zÄ± rengin bol bulunduÄŸu ameliyat süreçleri esnasÄ±nda, kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n karÅŸÄ±tÄ± olan yeÅŸil ve mavi tonlarÄ±nÄ± giymek oldukça baÅŸarÄ±lÄ± bir fikir.