Diyet listelerinden Ã§Ä±kartÄ±lan ekmek doÄŸru kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kilo verdiriyor

Kilo vermek isteyen insanlarÄ±n ilk yaptÄ±ÄŸÄ± ekmeÄŸi bÄ±rakmak oluyor. Ancak ekmeÄŸin doÄŸru tÃ¼ketildiÄŸinde kilo verdirme Ã¶zelliÄŸinin olduÄŸunu bilmiyoruz.

Türkiye'deki yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nda en önemlisi olan ekmek kilo vermek isteyenler tarafÄ±ndan listeden çÄ±karÄ±lÄ±r. Halbuki doÄŸru ekmek zarar yerine yarar saÄŸlar. Ä°ÅŸte en saÄŸlÄ±klÄ± ekmek çeÅŸitleri. Karbonhidrat zengini ekmek, Türkiye'deki yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüzde, en önemli besin gruplarÄ±ndan birini oluÅŸturuyor. Lif yönünden zengin olan ekmek genellikle kilo vermek isteyenler tarafÄ±ndan beslenme listesinden çÄ±karÄ±lÄ±r. Halbuki ekmek miktarÄ± doÄŸru ayarlandÄ±ÄŸÄ±nda vücuda zarar yerine yarar saÄŸlayan besin gruplarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Ekmek tüketimini saÄŸlÄ±klÄ± hale getirmek için çeÅŸitli vitamin ve minerallerin de bulunduÄŸu daha farklÄ± ekmek çeÅŸitlerine yönelerek beslenme programÄ±nÄ±zÄ± düzenleyebilirsiniz.Ä°ÅŸte en saÄŸlÄ±klÄ± ekmek çeÅŸitleri:

1. ÇAVDAR EKMEÄžÄ°

Çavdar ekmeÄŸi beyaz unla yapÄ±lan ekmeÄŸe göre oldukça zengin içeriklere sahip bir ekmek türü. ÇoÄŸu kiÅŸi beyaz ekmekle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda çavdar ekmeÄŸinin tadÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸi için bu ekmeÄŸi yemekten kaçÄ±nÄ±r. En saÄŸlÄ±klÄ± ekmek türlerinden biri olan çavdar ekmeÄŸi sabah kahvaltÄ±larÄ±nda tüketildiÄŸinde size ekstra lif ve enerji saÄŸlar ve güne saÄŸlÄ±klÄ± bir baÅŸlangÄ±ç yapmanÄ±zda etkilidir. B vitamini ve demir gibi besinler yönünden zengin olan çavdar ekmeÄŸini beslenme düzeninize çekinmeden dahil edebilirsiniz.

2. TAM BUÄžDAY EKMEÄžÄ°

En saÄŸlÄ±klÄ± ekmek türleri arasÄ±nda birinci sÄ±rada gösterilen tam buÄŸday ekmeÄŸi pek çok vitamin ve mineralin birleÅŸiminden oluÅŸtuÄŸu için en saÄŸlÄ±klÄ± ekmek unvanÄ±nÄ± sonuna kadar hak ediyor. Rafine edilmemiÅŸ bir ekmek türü olan tam buÄŸday ekmeÄŸi çok miktarda buÄŸday özü içerdiÄŸi için de tokluk hissi saÄŸlÄ±yor ve kolay acÄ±kmayÄ± önlüyor. Kalori bakÄ±mÄ±ndan da tam buÄŸday ekmeÄŸi beyaz ekmeÄŸe oranla daha az kalori içerdiÄŸi için diyet listelerinin de gözde besinleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

3. YULAFLI EKMEK

Önemli lif kaynaklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen yulaf tokluk hissini maksimum seviyeye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ve glisemik indeksi düÅŸük bir besin olduÄŸu için sÄ±kça tercih ediliyor. YulaflÄ± ekmek de hem kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerinde olumlu etkilere sahip hem de ekmek çeÅŸitleri arasÄ±nda en saÄŸlÄ±klÄ± olanlardan biri.

4. TAM TAHILLI EKMEK

TahÄ±l yönünden en zengin ekmek olan tam tahÄ±llÄ± ekmek; yulaf, çavdar, mÄ±sÄ±r, tam buÄŸday unu ve arpa gibi yararlÄ± besinler yönünden zengin. Sindirim konusunda vücuda önemli yararlar saÄŸlayan bu ekmek çeÅŸidi aynÄ± zamanda damar hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± da koruyucu bir etkiye sahip.