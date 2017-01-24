Kilo vermeyi neler engelliyor

KÄ±ÅŸ dÃ¶nemlerinde kilo vermenin zor olduÄŸunu belirten uzmanlar, teknoloji, hÄ±zlÄ± yemek, tatlandÄ±rÄ±cÄ±lar, meyve sularÄ±, salata ve Ã¶ÄŸÃ¼n atlamanÄ±n kilo vermeyi engellediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Teknoloji: Diyetlerinizin bir iÅŸe yaramamasÄ±nÄ±n en büyük etkenlerinden birisi hareketsiz yaÅŸamdÄ±r. Eskiden bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla görüÅŸmek için belki de 10 veya 15 dakika yürürken ÅŸimdi sadece mailleÅŸerek görüÅŸmüÅŸ kadar oluyor yada internet üstünden sohbet edebiliyorsunuz. Böyle olunca da hareket yerine oturmayÄ± seçiyorsunuz.

HÄ±zlÄ± yemek: HÄ±zlÄ± yemek kilo almanÄ±za sebep olur bu nedenle olabildiÄŸince yavaÅŸ yemelisiniz. Yiyecekleri uzun zaman çiÄŸnedikten sonra yutmak, beynin vücuda giren besinleri kaydetmesine zaman tanÄ±mak manasÄ±na gelmektedir. Bu ÅŸekilde tat alma duyusu da tatmin oluyor. Böylece doyduÄŸunuzu anlamanÄ±zla, yemeye son vermeniz arasÄ±ndaki zaman kÄ±salÄ±yor.

TatlandÄ±rÄ±cÄ±lar: Kilo almamak için devamlÄ± ÅŸeker yerine tatlandÄ±rÄ±cÄ± kullanÄ±yor olabilirsiniz. Ancak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar suni tatlandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n alÄ±nan naturel kalori alÄ±mÄ± konusu için vücudu kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle de daha fazla ÅŸeker kullanma isteÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Meyve sularÄ±: Fruktoz seviyesi yüksek olan meyve sularÄ± iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± açar. Bu nedenle taze meyve suyu içmek ya da meyve yemek çok daha yararlÄ±dÄ±r.

ÖÄŸün atlamak: Her yemek yediÄŸinizde metabolik hÄ±zÄ±nÄ±z iki saat arasÄ±nda yüzde 20-30 artar lakin öÄŸünleri atlarsanÄ±z metabolizmanÄ±z yavaÅŸlar. Özellikle kahvaltÄ± yapmamak en büyük problemdir.

Salata: Diyet yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için salata yemeyi tercih edebilirsiniz fakat salatayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da yiyecekseniz soslu bir salata yememelisiniz. Özel soslarla yapÄ±lan bu salatalarÄ±n kalori bakÄ±mÄ±nda bir hamburgerden çok fazla farkÄ± bulunmamaktadÄ±r.