Himalaya tuzu guatr ve astÄ±ma iyi geliyor

Mineral aÃ§Ä±dan zengin olan Himalaya tuzu pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n devasÄ± oluyor.

Son zamanlarda kullanÄ±mÄ± oldukça artan Himalaya tuzu, içinde iyot bulundurmamasÄ±, mineral açÄ±sÄ±ndan zengin olmasÄ± ve birçok hastalÄ±ÄŸa iyi gelmesinden dolayÄ± sofralarÄ±n vazgeçilmezi oldu. TaÅŸÄ±ndan ampul de yapÄ±lan Himalaya tuzu, yavaÅŸ yavaÅŸ yerli tuzun yerini almaya baÅŸladÄ±.

84 AYRI MÄ°NERAL Ä°ÇERÄ°YOR, VATANDAÅžTAN BÜYÜK Ä°LGÄ° GÖRÜYOR

Himalaya tuzuna olan ilginin yüzde 20 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden aktar Recai DoÄŸanay, "Himalaya tuzu bize dÄ±ÅŸarÄ±dan geliyor. Türkiye'ye özellikle Pakistan'dan geliyor. Himalaya tuzunun mineral oranÄ± çok yüksek olduÄŸu için vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ilgisi oldukça çok. Himalaya tuzu 84 ayrÄ± mineral içeriyor.

TANSÄ°YONU ÇIKARMIYOR, GUATR VE ASTIMA Ä°YÄ° GELÄ°YOR

Özellikle guatr ve astÄ±m hastalarÄ± bu tuzu tercih ediyor. Himalaya tuzunun içerisinde iyot bulunmadÄ±ÄŸÄ± için tansiyonu da çÄ±kartmÄ±yor. Bu yüzden tansiyon hastalarÄ± da bu tuzu kullanÄ±yor. Son günlerde bu tuza olan ilgide yüzde 20'ye varan bir yükseliÅŸ var. VatandaÅŸlar artÄ±k normal sofra tuzu yerine bu Himalaya tuzunu alÄ±yorlar. Himalaya tuzu bize taÅŸ halinde geliyor. VatandaÅŸlara çekilmiÅŸ ya da kristal halinde satÄ±yoruz" dedi.

HÄ°MALAYA TUZU LAMBASI DA BÜYÜK Ä°LGÄ° GÖRÜYOR

Himalaya tuzunun sadece sofralarda deÄŸil nefes almakta zorluk çeken insanlarÄ±n tedavisinde de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DoÄŸanay, "Himalaya tuzunun 2 çeÅŸidi var. KÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz renkten oluÅŸuyor. VatandaÅŸlar daha çok beyaz renkli olana ilgi gösteriyor. Himalaya tuzunun ayrÄ±ca lamba olarak kullanÄ±lma özelliÄŸi de var.

ODANIN RADYASYONUNU AZALTIYOR

VatandaÅŸlar bunu lamba olarak odalarÄ±na koyuyor. Himalaya tuzu lambasÄ±, odanÄ±n radyasyonunu azaltÄ±yor. BronÅŸit, astÄ±m ve nefes alma zorluÄŸu çeken hastalara iyi geldiÄŸi söyleniyor. Büyük Himalaya tuzu taÅŸÄ±nÄ±n içine yerleÅŸtirilen lamba sayesinde gece lambasÄ± gibi iÅŸ görüyor. Tanesi 50 liradan satÄ±lan bu lambalara da vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gösteriyor" diye konuÅŸtu.

Pakistan'dan gelen Himalaya tuzunun kilosu Türkiye'de 50 liradan satÄ±lÄ±yor.