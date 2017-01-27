Bu embriyolarÄ±n yarÄ±sÄ± domuz yarÄ±sÄ± insan

Bilim adamlarÄ±, "bu hedefe doÄŸru atÄ±lan en erken adÄ±m" dediÄŸi domuz embriyolarÄ±nda insan hÃ¼crelerini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

SonuçlarÄ± Cell dergisinde yayÄ±mlanan, California'daki Salk Enstitüsünün Ä°spanyol meslektaÅŸlarÄ±yla ortaklaÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma çerçevesinde, sadece birkaç haftalÄ±k domuz embriyolarÄ±nda büyütülen insan hücrelerinin, her bir embriyonun çok küçük bir parçasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu belirtildi. Bilim adamlarÄ±, henüz domuzlarda insan organlarÄ± büyütmeyi çok uzak bir geliÅŸme olarak deÄŸerlendirirken, "bu hedefe doÄŸru atÄ±lan en erken adÄ±m" olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Salk Enstitüsü ekibinin, hayvanlarda insan pankreasÄ±, kalbi ve karaciÄŸeri geliÅŸtirmek üzere çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

DAHA ÖNCE FARELERDE DENENDÄ°

FarklÄ± türlerden alÄ±nan hücrelerin büyütüldüÄŸü hayvanlar "kimeraz" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu tür karmalar, daha önce fare ve sÄ±çanlarla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nsan organlarÄ±nÄ±n büyütülmesi için domuz gibi iri hayvanlara ihtiyaç duyuluyor.Öte yandan hayvanlar üzerinde yapÄ±lan bu çalÄ±ÅŸmalar etik endiÅŸeleri de beraberinde getiriyor. ABD hükümeti, 2015 yÄ±lÄ±nda vergi mükelleflerinden bu deneylere fon saÄŸlanmasÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±. Son çalÄ±ÅŸmaya, özel kuruluÅŸlarÄ±n maddi destek verdiÄŸi bildirildi. Nakil yapÄ±lacak kiÅŸiden alÄ±nan kök hücrelerin domuz embriyolarÄ±na enjekte edilmesiyle nakillerde sÄ±klÄ±kla yaÅŸanan organÄ±n reddedilmesi sorununun asgariye indirileceÄŸi savunuluyor.