SÃ¼rekli kendinizi halsiz hissediyorsanÄ±z bunlarÄ± yapÄ±n

Magnezyum eksikliÄŸi olan kiÅŸilerde halsizlik,kas spazmlarÄ±, bulantÄ±, dÃ¼zensiz kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ±, bulantÄ±, kusma gibi rahatsÄ±zlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Magnezyum insan metabolizmasÄ±nda önemli bir faktördür ve 300'den fazla vücut prosesi ve kimyasal reaksiyonda kullanÄ±lÄ±r. Bu nedenle magnezyum eksikliÄŸi genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çok olumsuz etkiliyor.

Halsizlik

Magnezyum eksikliÄŸi belirtileri arasÄ±nda ilk sÄ±rada enerji eksikliÄŸi ve aÅŸÄ±rÄ± halsizlik gelmektedir.HalsizliÄŸe baÅŸ dönmesi, kas kramplarÄ±, kas zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± eÅŸlik edebilir. Kalsiyum, potasyum seviyelerinin düÅŸmesine yol açar ve fazla sodyumun vücuttan atÄ±lmasÄ±nÄ± önler.

Kas spazmlarÄ± (kas seÄŸirmesi)

Bir Magnezyum EksikliÄŸi OlduÄŸuna Dair 10 Ä°ÅŸaret

Düzensiz kalp çarpÄ±ntÄ±sÄ±

BulantÄ±

Kusma

Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k

Halüsinasyon görme

Kalp yetmezliÄŸi

Magnezyum alÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmanÄ±n en iyi yolu, daha fazla magnezyum bakÄ±mÄ±ndan zengin yiyecekler tüketmektir. Koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, özellikle Ä±spanak tam bir magnezyum deposudur. Sadece 100 gram Ä±spanak günlük magnezyum ihtiyacÄ±nÄ±n%20'sini tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ±lar. Fasulye, kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek, yeÅŸil mercimek, mÄ±sÄ±r, lahana, enginar ve kale magnezyum bakÄ±mÄ±ndan zengin diÄŸer sebzeler.En çok magnezyum içeren meyveler ise böÄŸürtlen, ahududu, çilek, muz, karpuz, kivi ve greyfurttur. Bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda daha çok balÄ±k, susam, kaju, yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ±, badem, kabak çekirdeÄŸi, esmer pirinç, az yaÄŸlÄ± yoÄŸurt, kuru incir, kuru kayÄ±sÄ± yiyerek günlük olarak önerilen magnezyumu besinler yoluyla almanÄ±z mümkün.