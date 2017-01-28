Ana Sayfa | SAÄžLIK 28/01/2017 10:09

FaydasÄ± yok dediÄŸiniz patlÄ±canÄ±n iÅŸte en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi


Pek Ã§ok kiÅŸinin yemeÄŸi sevmediÄŸi patlÄ±canÄ±n hem kilo verme hem de sinirleri yatÄ±ÅŸtÄ±rma Ã¶zelliÄŸi bulunuyor.

PatlÄ±canda  A vitamini ve fosfor vardÄ±r.PatlÄ±canÄ±n en önemli özelliÄŸi sinirleri yatÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±dÄ±r.Ä°drar söktürücü görevi gördüÄŸü için vücuttan su atÄ±lmasÄ±na ve kilo vermeye yardÄ±mcÄ± olur.KansÄ±zlÄ±ÄŸa iyi geliyor. Külde ya da ocak üzerinde piÅŸirebilirsiniz. Bu en saÄŸlÄ±klÄ± piÅŸirme yöntemidir. DamarlarÄ± yüksek kolesterolün yarattÄ±ÄŸÄ± kötü etkilerden korur. AynÄ± zamanda hayvanlar üzerinde yapÄ±lan bir deneyde patlÄ±can yiyenlerin mide kanserine yakalanmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸ.KaslarÄ±n geliÅŸimine yardÄ±mcÄ± oluyor ve kas kasÄ±lmalarÄ±na da iyi geliyor.HazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa iyi gelerek baÄŸÄ±rsaklarÄ± da iyi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. PatlÄ±canÄ± asla çiÄŸ yemeyin, zehirlenebilirsiniz. Mutlaka piÅŸirin.

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