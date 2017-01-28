Bakandan sigara yasaÄŸÄ±na uymayanlara yeÅŸil dedektÃ¶r uygulamasÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, yasak olduÄŸu halde sigara iÃ§ilen mekanlarÄ± ÅŸikayet etmek iÃ§in geliÅŸtirdikleri yeÅŸil dedektÃ¶r uygulamasÄ±nÄ± anlattÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile YeÅŸilay tarafÄ±ndan "DumansÄ±z hava sahasÄ±" ihlallerinin yetkililere anÄ±nda bildirilmesini saÄŸlayan "YeÅŸil Dedektör" isimli akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ± geliÅŸtirildi. Uygulama sayesinde sigara içilen kapalÄ± bir mekanÄ±nÄ±n konumu anÄ±nda sisteme bildirim olarak düÅŸüyor ve yetkililerin en doÄŸru ve kÄ±sa ÅŸekilde iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± saÄŸlanÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sigarayla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bilgiler aktardÄ±.

"DÜZ PAKET UYGULAMASI ÇALIÅžMALARI HAZIR"

"DumansÄ±z hava sahasÄ±"nÄ±n kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve düz paket uygulamasÄ±na geçilmesinin de aralarÄ±nda olduÄŸu birtakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± bildiren AkdaÄŸ, bu çalÄ±ÅŸmalarla ilgili yasal düzenlemenin anayasa referandumundan sonra Meclise getirileceÄŸini söyledi.Düz paket uygulamasÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± da paylaÅŸan AkdaÄŸ, "Her ne kadar sigara paketlerinin üzerine uyarÄ±lar koyduysak da ÅŸimdi paketin hemen bütününün uyarÄ±yla kaplandÄ±ÄŸÄ±, markanÄ±n bir köÅŸede küçücük kaldÄ±ÄŸÄ±, adeta ancak okunabildiÄŸi yeni bir sigara paketi olacak. Bu Avustralya'da baÅŸlayan bir uygulama ve baÅŸarÄ±lÄ± sonuçlarÄ± var." dedi.

"SÄ°GARANIN GÖRÜNMEYEN YERDE OLMASI GEREKÄ°YOR"

Ä°ÅŸletmelerde sigara satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölümlerle ilgili kapalÄ± dolap uygulamasÄ±na geçileceÄŸini açÄ±klayan AkdaÄŸ, ÅŸu bilgileri verdi:"SigaralarÄ±n dükkanlarda dÄ±ÅŸarÄ± camekandan görünmeyen bir yerde olmasÄ± gerekiyor. Kanunu yazarken görünmemeyi böyle planlamÄ±ÅŸtÄ±k. Sigaralar raflara konulup satÄ±labilir, buna karÅŸÄ±n 'Sigara görünür bir yerde tutulamaz' diye kanun maddesi hazÄ±rladÄ±k. Sigara dolabÄ±n içerinde olacak. Genelde marketler satmayÄ± çok istedikleri ürünleri kapÄ± ve kasaya yakÄ±n yerlere koyuyorlar. Bunun caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± için sigarayÄ± kapalÄ± dolaba sokan bir madde getiriyoruz."

"TENTE MESELESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° TEDBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ° ALMIÅž DURUMDAYIZ"

Bakan AkdaÄŸ, "DumansÄ±z hava sahasÄ±"nÄ±n kapsamÄ±na, üzeri açÄ±lÄ±p kapanabilen alanlarÄ±n da gireceÄŸini belirterek, "Tente meselesiyle ilgili tedbirimizi almÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. KapatÄ±labilir bir alan varsa oranÄ±n açÄ±k olmasÄ± yasal olarak bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmiyor. OrasÄ± bize göre kapalÄ±. OrasÄ± kapatÄ±labilir ise burasÄ± da kapalÄ± alan. Yani yasada bir arÄ±za yok, takipte arÄ±za var. Bu görev valilerin görevidir. Yani bu iÅŸi takip etmek valilerimizin görevidir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

'YEÅžÄ°L DEDEKTÖR' UYGULAMASI

BakanlÄ±k olarak sigarayla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda teknolojiyi de en etkin biçimde kullanmak istediklerini bildiren AkdaÄŸ, bu kapsamda YeÅŸilay ile "DumansÄ±z hava sahasÄ±" ihlallerinin yetkililere bildirilmesini saÄŸlayan "YeÅŸil Dedektör" isimli akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±nÄ±n geliÅŸtirildiÄŸini söyledi. AkdaÄŸ, "Åžimdi kapalÄ± mekanda sigara içildiÄŸinde ne yapÄ±yorsunuz 'Alo 184'ü arayÄ±p, 'Åžurada sigara içiliyor' diyorsunuz. Alo 184, oraya en yakÄ±n denetleyiciye haber veriyor. Denetleyici de hemen oraya geçiyor. Buna raÄŸmen iÅŸ istediÄŸimiz gibi yürümüyor. Bunun yerine ÅŸimdi 'YeÅŸil Dedektör' uygulamasÄ±na girdiÄŸiniz zaman bu bizim sistemimizde konum da bildiren bir uyarÄ± haline dönüÅŸüyor. DoÄŸrudan oraya gideceÄŸiz. Burada vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok önemli. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 'Ä°çiliyor, ben de sesimi çÄ±kartmayayÄ±m.' demeyecek, ÅŸikayet edecek." diye konuÅŸtu.

"ÇOK YÖNLÜ MÜCADELEYE YENÄ°DEN BAÅžLIYORUZ"

Son dönemde sigara kullanÄ±m oranlarÄ±nÄ±n tekrar artmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken AkdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"2008 ile 2012 yÄ±lÄ± arasÄ±ndaki uygulamalarÄ±mÄ±zla Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünden üst üste sigarayla mücadele kapsamÄ±nda ödül aldÄ±k. Sigara içme oranlarÄ± dört yÄ±l içerisinde yüzde 31'lerden yüzden 26-27'lere geriledi ama ÅŸu anda oran yine yüzde 30'unun üzerine çÄ±ktÄ±. GevÅŸeme oldu. KapalÄ± mekanlarda sigara içilmesi hususunda gevÅŸeme var, yeni birtakÄ±m tedbirler almak lazÄ±m. Toplumda yeniden bir farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmalÄ±yÄ±z. Bunun için de ciddi bir medya kampanyasÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Åžimdi YeÅŸilay ile bir kampanya hazÄ±rladÄ±k. YeÅŸilay bugünlerden baÅŸlayarak 3 ay boyunca bu kampanyayÄ± yürütecek. BunlarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± ölçeceÄŸiz. DolayÄ±sÄ±yla çok yönlü bir mücadeleye yeniden baÅŸlÄ±yoruz."

"YÜKSEK VERGÄ°LER SÄ°GARADA ÇOK ETKÄ°LÄ°"

AkdaÄŸ, bundan sonraki dönemde sigarayla ilgili talebi azaltÄ±cÄ± çalÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini dile getirerek, "Yüksek vergilerin sigarada çok etkili olduÄŸu görülüyor. FiyatÄ± artÄ±nca kullanÄ±m azalÄ±yor. Türkiye'de 10 liralÄ±k bir sigaranÄ±n yaklaÅŸÄ±k 8,5 lirasÄ±nda vergi var. Talebi azaltmalÄ±yÄ±z. Özellikle gençlerde talebi azaltÄ±cÄ± çalÄ±ÅŸmalara yoÄŸunlaÅŸmamÄ±z lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ELEKTRONÄ°K SÄ°GARA DA ZARARLI"

SigaranÄ±n "akciÄŸer ve gÄ±rtlak kanseri demek" olduÄŸunu vurgulayan AkdaÄŸ, "Sigara içerek bir taraftan kendimize bir taraftan da çevremizdekilere zarar veriyoruz. Sigarayla mücadeleye devam edeceÄŸiz, bu mücadeleyi bÄ±rakmayÄ±z. Bir toplumun geleceÄŸini önemsiyorsanÄ±z sigara ve alkolle çok ciddi mücadele etmelisiniz." ifadelerini kullandÄ±.Son dönemde sigaradan daha az zararlÄ± olduÄŸu kanaatiyle bunun yerine elektronik sigaranÄ±n tercih edilmesine de deÄŸinen AkdaÄŸ, bu konuda önemli uyarÄ±larda bulundu.Özellikle Ä°ngiltere'de elektronik sigaranÄ±n, sigaradan daha az zararlÄ± olduÄŸu yönünde birkaç yayÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AkdaÄŸ, bu yayÄ±nlarda bile elektronik sigarayla ilgili "risk yok" denilmediÄŸine dikkat çekti. Bakan AkdaÄŸ, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün de kendilerinin de "Elektronik sigaranÄ±n, sigara gibi zararlÄ± bir kullanÄ±m olduÄŸu" görüÅŸüne sahip olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "ÇÄ±kan yayÄ±nlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da ilgili firmalar yaptÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu konuda meta analiz dediÄŸimiz birçok yayÄ±n çÄ±kmalÄ±. Sigara zararlÄ±, elektronik sigara da zararlÄ±." dedi.