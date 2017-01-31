O meyve hem kalbe hem de cilde iyi geliyor

Antalya'da yetiÅŸtirilen Rambutan meyvesi,pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸa ÅŸifa oluyor.

Rambutan meyvesi, dünyanÄ±n en ilginç doÄŸa ürünleri arasÄ±nda geçer ve ülkemizde Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilçesinde yetiÅŸtirilmektedir. Henüz semt manavlarÄ±nda görünmeyen rambutan meyvesi lüks manavlarda oldukça yüksek fiyatlarda alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.Yüksek miktarda demir içermesi sayesinde hemoglobin deÄŸerini arttÄ±ran rambutan meyvesinin birçok hastalÄ±ÄŸa da ÅŸifa kaynaÄŸÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

Kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±

Kolesterol hastalarÄ±na önerilen bir meyvedir. Kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± faydalÄ±dÄ±r.

IÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir cilt

Cildi güzelleÅŸtirir ve cilt hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± adete bir kalkan görevi görür.AyrÄ±ca meyve kÄ±smÄ±nÄ±n yoÄŸun miktarda su içermesi cildin renginin düzenlenmesine ve parlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktadÄ±r.

Kemik geliÅŸimi

Bol miktarda, A,C, K vitaminleri içerir. AyrÄ±ca potasyum protein kalsiyum gibi birçok çeÅŸitli mineralleri bünyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±r. Göz bozukluÄŸunda ve kemik- diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± geliÅŸiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Anemi hastalÄ±ÄŸÄ±

Demir yönünden zengin olan rambutan meyvesi, vücuttaki hemoglobin seviyesini yükseltir. KansÄ±zlÄ±k nedeniyle anemi geliÅŸen hastalara da kullanmalarÄ± tavsiye edilir.

Kaliteli sperm üretimi

Meyvenin içerisinde yer alan yüksek miktarda C vitamini sperm sayÄ±sÄ± ve kalitesini arttÄ±rÄ±yor. C vitamini spermlerin oksitlenmesini önlüyor ve yumurtalÄ±klarda yer alan hücreleri koruyor.