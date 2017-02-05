Canan Karatay kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n esas sebebinin ÅŸeker tÃ¼ketimi olduÄŸunu sÃ¶yledi

'4 Åžubat Kanser GÃ¼nÃ¼' nedeniyle dÃ¼zenlenen 'SaÄŸlÄ±klÄ± Beslenme' konulu sÃ¶yleÅŸiye katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay ÅŸeker tÃ¼ketimi konusunda uyarÄ±da bulundu

Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamÄ±nda '4 Åžubat Kanser Günü' nedeniyle düzenlenen 'SaÄŸlÄ±klÄ± Beslenme' konulu söyleÅŸiye Kalp ve Ä°ç HastalÄ±klarÄ± Profesörü Canan Karatay katÄ±ldÄ±. Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸen, kadÄ±nlar büyük ilgi gösterdiÄŸi söyleÅŸiyi Biga Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Ä°smail IÅŸÄ±k da izledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, söyleÅŸisinde insülin ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ± anlattÄ±. BunlarÄ±n, kanserin baÅŸlÄ±ca sebebi olduÄŸunu belirtti. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenerek insülin ve ÅŸekerin yükselmesinin önlenmesiyle saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam sürülebileceÄŸini ifade eden Prof. Dr. Karatay, "Bugün maalesef ÅŸeker hastalarÄ±na verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸmez deniliyor. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine baÄŸlÄ±dÄ±r, yanlÄ±ÅŸ beslenmesine baÄŸlÄ±dÄ±r. Kesinlikle genetik deÄŸildir. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± da, kanser de iyileÅŸir. Hiçbiri genetik deÄŸildir. Hepsi yediÄŸimize, içtiÄŸimize ve yaÅŸama biçimimize baÄŸlÄ±dÄ±r. Burada bir ÅŸeyi açÄ±klamak istiyorum. AçlÄ±k kan ÅŸekerinizi ölçtüÄŸünüz zaman normal ise ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±m yoktur diye kanmayÄ±n. Ya tokluk ÅŸekerine bakÄ±lacak, ya da kan insülinine. En hassasÄ± kan, insülin deÄŸeridir. Ä°nsülin en önemli hormonlardan biridir" dedi.

Prof. Dr. Karatay ayrÄ±ca, bir bardak ÅŸekerli içeceÄŸin içinde 22 tane toz ÅŸeker bulunduÄŸuna dikkat çekti.

'HAYAT BOYUNCA FÄ°T OLMALISINIZ'

YaklaÅŸan bahar ve yaz mevsiminde kilolardan arÄ±nmak ve fit girmek için neler yapÄ±lmasÄ± konusundaki bir soruyu yanÄ±tlayan Karatay, "Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanÄ±z lazÄ±m, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeniz lazÄ±m. SaÄŸlÄ±klÄ± bir Karatay kahvaltÄ±sÄ± yedikten sonra zaten doÄŸal olarak fit olursunuz. GöbeÄŸinizde, karaciÄŸerinizdeki yaÄŸlarda gider. Bütün hastalÄ±klardan kurtulursunuz" dedi.

'Ä°NSÜLÄ°N VE ÅžEKER YÜKSEKLÄ°ÄžÄ° ESAS KANSERÄ°N SEBEBÄ°DÄ°R'

SigaranÄ±n kansere neden olan ispat edilmiÅŸ en önemli etken olduÄŸunu ve bunun bilindiÄŸini anlatan Karatay, ancak ÅŸekerin, vücuttaki ekmeÄŸin ve iÅŸlenmiÅŸ bütün gÄ±dalarÄ±n, iÅŸlenmiÅŸ trans yaÄŸlarÄ±n kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da deÄŸindi. Rafine olmuÅŸ bütün yaÄŸlarÄ±n tehlikeli olduÄŸunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bir de kanser hücrelerini ÅŸeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanÄ±z, yani su içmeniz çok önemli. Bütün iÅŸlenmiÅŸ karbonhidratlar ve bütün iÅŸlemiÅŸ unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapÄ±lan ekmeklerin içinde çok fazla katkÄ± maddeleri vardÄ±r" diye konuÅŸtu.

Uzun boylu olmak için de protein tüketilmesinin önemli olduÄŸunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Boyunuzun uzamasÄ± için yaÄŸ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kÄ±salÄ±rsÄ±nÄ±z" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, SaÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için günde iki öÄŸün yemek yenmesi gerektiÄŸini belirtti.

SöyleÅŸinin sonunda Biga Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Ä°smail IÅŸÄ±k, verdiÄŸi bilgilerden dolayÄ± teÅŸekkür ettiÄŸi Karatay'a çiçek ve plaket sundu.