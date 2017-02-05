Her sabah bir diÅŸ sarÄ±msak yutun bakÄ±n neler olacak

Ä°lkbahara doÄŸru yaklaÅŸÄ±rken kilo verme isteÄŸi de yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸan ve Ã¶zellikle eve geÃ§ gelip spor salonlarÄ±na gidemeyenler iÃ§in egzersiz yapmadan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kilo vermenize yardÄ±mcÄ± olacak besinleri derledik.

Rutin beslenmenize ekleyeceÄŸiniz bir takÄ±m yiyecekler hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kilo vermenize yardÄ±mcÄ± oluyor ve metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor.

SarÄ±msak, bedeninizden ödemi attÄ±rmaya ve metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya yarayan en önemli yardÄ±mcÄ± besinler arasÄ±nda yer alÄ±yor. 1 hafta boyunca belli aralÄ±klarla sarÄ±msaÄŸÄ±n kabuÄŸunu soyup gece yatmadan önce bir su bardaÄŸÄ± su ile beraber yutun. Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda farkÄ± sizde göreceksiniz.

TarçÄ±n kan ÅŸekeri dengesini saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra metabolizmayÄ± da büyük oranda hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. TarçÄ±n aynÄ± zamanda tatlÄ± isteÄŸinin de önüne geçiyor. Her öÄŸünden önce aç karnÄ±na bir su ardaÄŸÄ± süte tarçÄ±n ekleyin ve için. Özellikle akÅŸam yemeÄŸinden önce içtiÄŸiniz tarçÄ±nlÄ± süt 2 ayda 4 kilo vermenizi saÄŸlayabilir.

Ä°çinde yer alan probiyotikler sayesinde âdete bir baÄŸÄ±rsak dostu olan yoÄŸurt, metabolizmayÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla da kilo vermenize yardÄ±mcÄ± oluyor. Düzenli yoÄŸurt tüketen kiÅŸilerin metabolizma hÄ±zÄ± tüketmeyenlere göre iki kat daha fazla çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bir kase yoÄŸurdun içerisine kÄ±rmÄ±zÄ± biber ve yarÄ±m limon sÄ±kÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. AcÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zamanlarda bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± tüketirseniz hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kilo verebilirsiniz.