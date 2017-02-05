Canan Karatay'dan yine olay yaratacak sÃ¶zler

Canan Karatay, ÅŸeker ve insÃ¼lin hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸarak, "Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± ailede varsa o, ailenin beslenmesine baÄŸlÄ±dÄ±r" dedi.

Ünlü Kalp ve Ä°ç HastalÄ±klarÄ± Profesörü Canan Karatay, Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat Etkinlikleri kapsamÄ±nda '4 Åžubat Kanser Günü' nedeniyle düzenlenen 'SaÄŸlÄ±klÄ± Beslenme' konulu söyleÅŸide konuÅŸtu. Åžekerin kanseri hücrelerini beslediÄŸini belirten KarataÅŸ, ÅŸekerden uzak durulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenerek insülin ve ÅŸekerin yükselmesinin önlenmesiyle saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam sürülebileceÄŸini ifade eden Karatay, "Bugün maalesef ÅŸeker hastalarÄ±na verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸmez deniliyor. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine baÄŸlÄ±dÄ±r, yanlÄ±ÅŸ beslenmesine baÄŸlÄ±dÄ±r. Kesinlikle genetik deÄŸildir. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± da, kanser de iyileÅŸir. Hiçbiri genetik deÄŸildir. Hepsi yediÄŸimize, içtiÄŸimize ve yaÅŸama biçimimize baÄŸlÄ±dÄ±r. Burada bir ÅŸeyi açÄ±klamak istiyorum. AçlÄ±k kan ÅŸekerinizi ölçtüÄŸünüz zaman normal ise ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±m yoktur diye kanmayÄ±n. ya tokluk ÅŸekerine bakÄ±lacak ya da kan insülinine. En hassasÄ± kan insülin deÄŸeridir. Ä°nsülin en önemli hormonlardan biridir" dedi.