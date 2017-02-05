Ana Sayfa | SAÄžLIK 05/02/2017 20:59

BugÃ¼n DÃ¼nya Kanser GÃ¼nÃ¼ iÅŸte kanser hakkÄ±nda bilinmeyen gerÃ§ekler


4 Åžubat DÃ¼nya Kanser GÃ¼nÃ¼'nde Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Ã–mer Fatih Ã–lmez, kanser hakkÄ±nda bilgiler verdi.

Medipol Üniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Doç. Dr. Ömer Fatih Ölmez, çoÄŸu kanserin ailesel geçiÅŸli olduÄŸuna yönelik bilginin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, sadece yüzde 5-10'luk kanserin ailesel iliÅŸkisinin bilindiÄŸini, çoÄŸunun sporadik ve aile iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Türkiye'de kanser görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± her geçen gün artarken, saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme, sigara ve hava kirliliÄŸi gibi farklÄ± sebeplere dayanan kanserin tedavisinde ise her geçen gün yenilikler ortaya çÄ±kÄ±yor.Bu noktada hastalarÄ±n bilinçli ÅŸekilde tedaviye yaklaÅŸmasÄ± ve doÄŸru hekim seçmesi gerekiyor.Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanserde doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸlar hakkÄ±nda bilgi veren Ömer Fatih Ölmez, bazÄ± toplumlarda kanserin açÄ±kça konuÅŸulmasÄ± zor bir konu olsa da, hastalÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n bireye, topluma ve kanser politikalarÄ±na kazanÄ±mlar getirebildiÄŸini dile getirdi.Hasta bilinçlenirse, kansere karÅŸÄ± daha dikkatli olabileceÄŸini vurgulayan Ölmez, "YanlÄ±ÅŸ bilgilere kulak asarak, tedaviye geç kalmaz." ifadelerini kullandÄ±.AçÄ±klamada Ölmez'in kanserle ilgili doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸlara yönelik ÅŸu görüÅŸlerine de yer verildi:"Kanserin belirti ve bulgularÄ± yoktur: Birçok kanser türü erken dönemde uyarÄ±cÄ± belirti ve bulgular gösterir ve erken tanÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaz düzeyde yararlÄ±dÄ±r. Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayÄ±lmasÄ±na neden olur: Tümör biyopsisi yapmanÄ±n kanserli hücrelerin yayÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸu ile ilgili bilimsel kanÄ±t yoktur. Ne yaparsan yap kanser olacaÄŸÄ±n var ise olursun, kanser benim kaderimdir: Tüm yeni kanser vakalarÄ±nÄ±n en az yarÄ±sÄ± önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek baÅŸÄ±na sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'unu kapsar.

 

 

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