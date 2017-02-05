Ana Sayfa | SAÄžLIK 05/02/2017 21:06

Ã‡in'de her gÃ¼n 7 bin 500 kiÅŸi kanserden hayatÄ±nÄ± kaybediyor


DSÃ–'nÃ¼n raporuna gÃ¶re, Ã‡in'de ortalama 733 bin kiÅŸinin akciÄŸer kanserine rastlandÄ±ÄŸÄ± ve ortalama 7 bin 500 kiÅŸinin Ã§eÅŸitli kanser hastalÄ±klarÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün (DSÖ) raporuna göre, ülkede her yÄ±l ortalama 733 bin kiÅŸide akciÄŸer kanserine rastlanÄ±yor ve 591 bin kiÅŸi bu nedenle hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Rapora göre, her gün ortalama 7 bin 500 kiÅŸinin çeÅŸitli kanser hastalÄ±klarÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ülkede, erkeklerde akciÄŸer kanseri, kadÄ±nlarda ise akciÄŸer ve meme kanserine yakalanma oranlarÄ± yüksek seyrediyor.DSÖ, sigarayÄ± bÄ±rakarak ve saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam tarzÄ± benimseyerek kanserden korunabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.Resmi verilere göre, yaklaÅŸÄ±k 315 milyon kiÅŸinin sigara içtiÄŸi Çin'de, önceki yÄ±l 4 milyon 200 bin kiÅŸiye kanser teÅŸhisi konulmuÅŸ, 2 milyon 800 bin kanser hastasÄ± ise ölmüÅŸtü.

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