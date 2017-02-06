Bakan AkdaÄŸ aÃ§Ä±kladÄ± hastanede yeni dÃ¶neme geÃ§iliyor

SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programÄ±nÄ±n ikinci fazÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Bakan AkdaÄŸ, hastanede yatan hastalarÄ±n tek baÅŸÄ±na ve tuvaleti olan bir oda dÃ¼zenine geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ 2017 yÄ±lÄ±yla birlikte baÅŸlatÄ±lan SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm programÄ±nÄ±n ikinci fazÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±. AkdaÄŸ "Yatan hastalar için hastalarÄ±n tek baÅŸÄ±na bir odada, bir yatakta refakatçisinin de kendisi ile beraber olabileceÄŸi banyosu, tuvaleti olan oda düzenine geçiyoruz. YoÄŸun bakÄ±mlar da artÄ±k tÄ±kÄ±ÅŸ tÄ±kÄ±ÅŸ deÄŸil, birbirinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± odalar olacak. Ä°zlem açÄ±sÄ±ndan ise hemÅŸire ve doktorun daha güzel izlem yapabileceÄŸi odalar olacak." dedi.

"CÄ°DDÄ° MESAFE ALDIK"

"2002'de iktidara geldiÄŸimizde gerçekten durum periÅŸandÄ±. Çok ciddi bir mesafe aldÄ±k. SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm programÄ± ile Türkiye bütün dünyaya örnek oldu. Eksiklerimiz yok muydu, ya da hala yok mu? Elbette var. Ama kiÅŸi baÅŸÄ±na 500 dolar harcayarak Türkiye'deki saÄŸlÄ±k hizmetlerini verebilen dünyada hiçbir ülke yok. Avrupa BirliÄŸi ülkelerinin önemli bir bölümü yÄ±lda 2 bin 500 dolarla 5 bin dolar arasÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na saÄŸlÄ±k harcamasÄ± yapÄ±yorlar. ABD'de 8 bin 800 dolar civarÄ±ndaydÄ± en son. Bir türlü artÄ±ÅŸÄ± da engelleyemiyorlar. Belki 10 bin dolarlara da yükseldi. Onu bilmiyorum. Ambulansla Hastaneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi sayÄ±sÄ± 10 katÄ±na çÄ±ktÄ±. Ambulans tarafÄ± hemen hemen bitti. BüyükÅŸehirlerimizde özellikle Ä°stanbul'da ilave ambulansa ihtiyaç var. Bir de hareketli ambulanslara ihtiyacÄ±mÄ±z var. BunlarÄ± bu sene büyük ölçüde zenginleÅŸtiriyoruz.

"ZAMAN AYIRABÄ°LECEKLER"

Aile hekimliÄŸi Türkiye'de yerleÅŸti ama biraz heyecanÄ±nÄ± yenilemek gerekiyor. Bunun için bin tane saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezi kuracaÄŸÄ±z. Buralar aile hekimlerimiz için eÄŸitim alanÄ± olacak. AyrÄ±ca aile hekimlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±z ve aile hekimi baÅŸÄ±na düÅŸen vatandaÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±z. Åžu anda bu rakam ortalama 3 bin 500 hasta. Bunu ilk etapta 3 binin altÄ±na düÅŸüreceÄŸiz, 2023'e kadar da 2 bin 500'lerin altÄ±na, 2 binlere düÅŸürmeyi hedefliyoruz. Böylece aile hekimleri hastalarÄ±na daha çok zaman ayÄ±rabilecek. Aile hekimlerinden performans olarak istediÄŸimiz en önemli vazife, anne ve bebek ölümleri. Bu alanda büyük problemimiz vardÄ±. Bir de aÅŸÄ±lamalar. Bu problemi büyük ölçüde yendik.

HASTANELERDE VALE DÖNEMÄ°

Bakan Recep AkdaÄŸ yeni dönem hastanecilikte bir taraftan vatandaÅŸÄ±n konforu ve rahatÄ±nÄ±n yükseltildiÄŸi, diÄŸer yandan tÄ±bbi iÅŸlemlerde teknolojinin en yüksek seviyede kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AyÄ±rca 'klinik kalite' denilen ve hastaya verilen hizmetin takip edildiÄŸi bir döneme geçildiÄŸini belirten AkdaÄŸ "Bu sonuncusu zor bir alan. Bunu dünyada çok iyi baÅŸaran ülke hemen hemen yok. Ä°ngiltere'de Kanada'da, ABD'de yer yer diÄŸer ülkelerde de üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. KapÄ±sÄ±na geldiÄŸinizde acilde bir hastanÄ±z varsa, en önemli problemlerden biri bugün aracÄ±mÄ±zÄ± nereye koyacaÄŸÄ±mÄ±z. KapÄ±da aracÄ±nÄ±zÄ± bir vale alacak, otoparka götürecek, çÄ±kÄ±ÅŸta anahtarÄ±nÄ± size takdim edecekler" diye konuÅŸtu.