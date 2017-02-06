Canan Karatay'Ä±n bu tavsiyesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

'Ã–zge Ulusoy ile HayatÄ±n Renkleri' programa konuk olan Canan Karatay doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸa dikkat Ã§ekti

Özge Ulusoy'un canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Canan karatay, doÄŸru bilinen bir yanlÄ±ÅŸa vurgu yaptÄ±.Saat 16.00’dan sonra güneÅŸe çÄ±kÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Karatay, "Senelerce 'koruma sürün' dendiÄŸi için güneÅŸten fayda alamÄ±yoruz. Dünyada hava kirliliÄŸi çok fazla. 'Saat 10.00’a kadar güneÅŸlenin', 'Saat 17.00’den sonra güneÅŸlenin' dedindi. Bütün bunlarÄ±n hepsi aldatmacaydÄ±, kandÄ±rmacaydÄ±. Bunlar tehlikeli. GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda iki türlü Ultraviyole vardÄ±r. Ultraviyole A ve Ultraviyole B. Ultraviyole A kanserojendir. Ultraviyole B'nin bize faydasÄ± olabilmesi için (gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vitaminidir) yazÄ±n gölgenizin en kÄ±sa olduÄŸu zaman (12.13:00 civarÄ±) vücudun 15-20 dakika almasÄ± lazÄ±m. Vücudun ihtiyacÄ± budur" dedi.