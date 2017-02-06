Ana Sayfa | SAÄžLIK 06/02/2017 17:22

Canan Karatay'Ä±n bu tavsiyesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Canan Karatay

'Ã–zge Ulusoy ile HayatÄ±n Renkleri' programa konuk olan Canan Karatay doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸa dikkat Ã§ekti

Özge Ulusoy'un canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Canan karatay, doÄŸru bilinen bir yanlÄ±ÅŸa vurgu yaptÄ±.Saat 16.00’dan sonra güneÅŸe çÄ±kÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Karatay, "Senelerce 'koruma sürün' dendiÄŸi için güneÅŸten fayda alamÄ±yoruz. Dünyada hava kirliliÄŸi çok fazla. 'Saat 10.00’a kadar güneÅŸlenin', 'Saat 17.00’den sonra güneÅŸlenin' dedindi. Bütün bunlarÄ±n hepsi aldatmacaydÄ±, kandÄ±rmacaydÄ±. Bunlar tehlikeli. GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda iki türlü Ultraviyole vardÄ±r. Ultraviyole A ve Ultraviyole B. Ultraviyole A kanserojendir. Ultraviyole B'nin bize faydasÄ± olabilmesi için (gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vitaminidir) yazÄ±n gölgenizin en kÄ±sa olduÄŸu zaman (12.13:00 civarÄ±) vücudun 15-20 dakika almasÄ± lazÄ±m. Vücudun ihtiyacÄ± budur" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan AkdaÄŸ aÃ§Ä±kladÄ± hastanede yeni dÃ¶neme geÃ§iliyor

SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programÄ±nÄ±n ikinci fazÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Bakan AkdaÄŸ, hastanede yatan hastalarÄ±n tek baÅŸÄ±na ve tuvaleti olan bir oda dÃ¼zenine geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.


Ã‡in'de her gÃ¼n 7 bin 500 kiÅŸi kanserden hayatÄ±nÄ± kaybediyor

DSÃ–'nÃ¼n raporuna gÃ¶re, Ã‡in'de ortalama 733 bin kiÅŸinin akciÄŸer kanserine rastlandÄ±ÄŸÄ± ve ortalama 7 bin 500 kiÅŸinin Ã§eÅŸitli kanser hastalÄ±klarÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


BugÃ¼n DÃ¼nya Kanser GÃ¼nÃ¼ iÅŸte kanser hakkÄ±nda bilinmeyen gerÃ§ekler

4 Åžubat DÃ¼nya Kanser GÃ¼nÃ¼'nde Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Ã–mer Fatih Ã–lmez, kanser hakkÄ±nda bilgiler verdi.