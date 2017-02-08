Sigara gÃ¶rme kaybÄ±na neden oluyor

DÃ¼nyagÃ¶z Feneryolu'ndan Prof. Dr. Tayfun Bavbek, 9 Åžubat SigarayÄ± BÄ±rakma GÃ¼nÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, sigaranÄ±n gÃ¶zleri kÃ¶r etme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu belirterek, sigaranÄ±n aynÄ± zamanda sarÄ± nokta rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meydana getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

SigarayÄ± BÄ±rakma Günü'nde uzmanlar, sigara tüketiminin yol açabileceÄŸi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunuyor. Sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n özellikle göz saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilere dikkat çeken Dünyagöz Feneryolu'ndan Prof. Dr. Tayfun Bavbek, "Sigara tüketimi insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde tehdit eden bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ktÄ±r. Özellikle göz saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyen sigara tüketimi, katarakt ÅŸansÄ±nÄ± 2, üveit ÅŸansÄ±nÄ± ise yaklaÅŸÄ±k 2,5 katÄ± arttÄ±rmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, SarÄ± Nokta (Makula Dejenerasyonu) gibi ciddi göz hastalÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nda da büyük bir rol oynuyor" diye belirtiyor.