Her akÅŸam yiyen o dertten kurtuluyor

Kemik erimesi iÃ§in uzmanlar yoÄŸurt ve kuru naneyi Ã¶neriyor.

Halk arasÄ±nda "kemik erimesi" olarak bilinen Osteoporoz, kemik dokusundaki yoÄŸunluÄŸun veya kitlenin azalmasÄ± demektir. Birçok insan 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±na kadar en yoÄŸun kemik kütlesine ulaÅŸmaktadÄ±r. Ä°nsan yaÅŸ aldÄ±kça, kemik kütlesi kaybÄ±, kemik üretiminden daha hÄ±zlÄ± ilerler. Kemik erimesinin nasÄ±l geliÅŸtiÄŸi, gençlikte mevcut olan kemik kütlesinin miktarÄ±na baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸmektedir. EÄŸer kemik dokusu fazla ise, bu bir depo görevi görür ve yaÅŸ ilerledikçe kemik erimesi ihtimali azalÄ±r. Fakat eÄŸer gençken kemik dokusu yoÄŸunluÄŸu az ise, yaÅŸ aldÄ±kça kemik erimesinin oluÅŸmasÄ± riski daha fazladÄ±r. Ä°ÅŸte kemik erimesine ilaç gibi gelen mucizevi 2 malzeme: YoÄŸurt ve Kuru nane

BilindiÄŸi üzere kadÄ±nlarda belli bir yaÅŸtan sonra kemik erimesi sorunu görülmekte. Bu konuyla ilgili sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde paylaÅŸÄ±lan yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir olayÄ± aktarmak sanÄ±rÄ±m yoÄŸurdun ne kadar yararlÄ± bir besin olduÄŸunu gösterecektir. YoÄŸurt ile nane karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n somut faydalarÄ± ÅŸöyle anlatÄ±lmÄ±ÅŸ:"YÄ±llarca yoÄŸun kemik erimesi tedavisi görürken, devlet bunun ilaçlarÄ±nÄ± vermeme kararÄ± aldÄ± biz emeklilere. Bu arada ben yoÄŸurdu çok çok sevdiÄŸim için ve rejim olsun diye her akÅŸam yemek yerine bir kase yoÄŸurt yemeye baÅŸladÄ±m. Ancak öylece yemek deÄŸil; içine bir avuçta çok sevdiÄŸim naneden ve biraz da zeytin yaÄŸÄ± ile pul biber koyarak ve içine bir de peksimet doÄŸrayarak... Geçen sene kemik ölçümü için verilen tarihte dispansere gidip tahlil ve Mr' larÄ±mÄ±n çekiminden sonra doktor, kemik erimesinin sÄ±zÄ±ntÄ±ya dönüÅŸtüÄŸü yani hÄ±zlÄ± erimenin neredeyse durur gibi olduÄŸunu söyledi ve bana ne kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu, ben de hiçbir ÅŸey sadece bol naneyle karÄ±ÅŸÄ±k yoÄŸurt yediÄŸimi söyledim. Doktor:” – Nane ile yoÄŸurdun birleÅŸmesiyle doping yapmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z…” dedi. Åžimdiyse, her kadÄ±n hastaya “Kür olarak haftanÄ±n her günü böyle yoÄŸurt yiyeceksiniz ilaç gibi…” diye tembih ediyormuÅŸ. Benden söylemesi. Denemekten zarar gelmez. Ancak unutmamalÄ± ki yoÄŸurdun içinde mutlaka bolca kuru nane olacak…