Her akÅŸam yiyen o dertten kurtuluyor

Kemik erimesi için uzmanlar yoğurt ve kuru naneyi öneriyor.

Halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen Osteoporoz, kemik dokusundaki yoğunluğun veya kitlenin azalması demektir. Birçok insan 20'li yaşlarının başlarına kadar en yoğun kemik kütlesine ulaşmaktadır. İnsan yaş aldıkça, kemik kütlesi kaybı, kemik üretiminden daha hızlı ilerler. Kemik erimesinin nasıl geliştiği, gençlikte mevcut olan kemik kütlesinin miktarına bağlı olarak değişmektedir. Eğer kemik dokusu fazla ise, bu bir depo görevi görür ve yaş ilerledikçe kemik erimesi ihtimali azalır. Fakat eğer gençken kemik dokusu yoğunluğu az ise, yaş aldıkça kemik erimesinin oluşması riski daha fazladır. İşte kemik erimesine ilaç gibi gelen mucizevi 2 malzeme: Yoğurt ve Kuru nane

Bilindiği üzere kadınlarda belli bir yaştan sonra kemik erimesi sorunu görülmekte. Bu konuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yaşanmış bir olayı aktarmak sanırım yoğurdun ne kadar yararlı bir besin olduğunu gösterecektir. Yoğurt ile nane karışımının somut faydaları şöyle anlatılmış:"Yıllarca yoğun kemik erimesi tedavisi görürken, devlet bunun ilaçlarını vermeme kararı aldı biz emeklilere. Bu arada ben yoğurdu çok çok sevdiğim için ve rejim olsun diye her akşam yemek yerine bir kase yoğurt yemeye başladım. Ancak öylece yemek değil; içine bir avuçta çok sevdiğim naneden ve biraz da zeytin yağı ile pul biber koyarak ve içine bir de peksimet doğrayarak... Geçen sene kemik ölçümü için verilen tarihte dispansere gidip tahlil ve Mr' larımın çekiminden sonra doktor, kemik erimesinin sızıntıya dönüştüğü yani hızlı erimenin neredeyse durur gibi olduğunu söyledi ve bana ne kullandığımı sordu, ben de hiçbir şey sadece bol naneyle karışık yoğurt yediğimi söyledim. Doktor:” – Nane ile yoğurdun birleşmesiyle doping yapmışsınız…” dedi. Şimdiyse, her kadın hastaya “Kür olarak haftanın her günü böyle yoğurt yiyeceksiniz ilaç gibi…” diye tembih ediyormuş. Benden söylemesi. Denemekten zarar gelmez. Ancak unutmamalı ki yoğurdun içinde mutlaka bolca kuru nane olacak…