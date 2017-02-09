SigarayÄ± bÄ±rakanlarÄ±n vÃ¼cudunda gÃ¶rÃ¼lecek belirgin Ã¶zellikler

Genel olarak erken yaÅŸlarda baÅŸlanan sigara insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiliyor. FarkÄ±na varÄ±lmayan hastalÄ±klar yÄ±llar sonra da olsa gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor

Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± iÅŸtiraki BayÄ±ndÄ±r KavaklÄ±dere Hastanesi GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± Uzm. Dr. Serap Bilen HÄ±zel, 9 Åžubat’Ä±n sigaradan kurtulmak isteyenler için önemli bir baÅŸlangÄ±ç günü olabileceÄŸini belirtiyor. Bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalarÄ±n çok deÄŸerli olduÄŸunu vurgulayan GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± Uzm. Dr. Serap Bilen HÄ±zel, “Ancak bir hastalÄ±k olarak kabul edilen bu davranÄ±ÅŸtan kurtulabilmek için saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan destek almak gerektiÄŸini de unutmamak gerekiyor” diyor. Uzm. Dr. Serap Bilen HÄ±zel, sigara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenleri ve sonuçlarÄ± hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri veriyor:

• HER SÄ°GARA ÖMÜRDEN ÇALIYOR: Dünyada her yÄ±l 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Sigara kullanan kiÅŸilerin kanser nedeniyle ölüm oranÄ±, kullanmayanlardan 15 - 25 kat daha fazla. Hatta yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, içilen her bir sigaranÄ±n insan ömründen 12 dakika çaldÄ±ÄŸÄ± hesaplandÄ±.

Ä°lk sigara 18’inden önce içiliyor:

Sigara kullanÄ±mÄ± hemen hemen vücuttaki tüm organlarda deÄŸiÅŸik hastalÄ±klara yol açÄ±yor. SigarayÄ± bÄ±rakma, yaÅŸamÄ±n daha sonraki dönemlerinde ortaya çÄ±kabilecek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n erken yaÅŸlarda önlenebilir olmasÄ± nedeniyle özellikle gençlerde büyük önem taÅŸÄ±yor. EriÅŸkinlerde sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n ergenlik dönemi ile yakÄ±ndan iliÅŸkili olduÄŸu belirtiliyor. AraÅŸtÄ±rmalar, sigara kullanan eriÅŸkinlerin yüzde 90’Ä±nÄ±n ilk sigaralarÄ±nÄ± 18 yaÅŸÄ±ndan önce içtiÄŸini gösteriyor.

Bize nikotinin bir oyunu bu:

Nikotin; sigara, elektronik sigara ve nargile gibi yöntemlerle dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸlangÄ±çta hoÅŸlanma duygusu, gevÅŸeme ve rahatlama hissi veriyor. Nikotinin yarattÄ±ÄŸÄ± hoÅŸlanma duygusu ve konsantrasyonu artÄ±rÄ±cÄ± etkisi, kiÅŸilerde tekrar sigara içme ihtiyacÄ±na yol açÄ±yor. Bir süre sonra tolerans geliÅŸiyor ve kanda azalan nikotin seviyesi, ortaya çÄ±kan huzursuzluÄŸu giderebilmek için güçlü sigara içme isteÄŸi oluÅŸturuyor.

BaÅŸlamak kolay bÄ±rakmak zor: SigarayÄ± bÄ±rakma döneminde hissedilen yoksunluk belirtilerinin tedavi edilmesi gerekiyor. Bu dönemde, fizyolojik olarak baÄŸÄ±mlÄ± kiÅŸilerde nikotin yoksunluk belirtileri, yeniden sigaraya baÅŸlamalarÄ±nda önemli bir rol oynuyor.

Tiryakiler kronik hasta: Sigara içenlerin yüzde 70’inin sigarayÄ± bÄ±rakmak istemesine ve yaklaÅŸÄ±k yüzde 30 ila 40’Ä±nÄ±n ‘kendi baÅŸÄ±na’ bÄ±rakmayÄ± denemesine karÅŸÄ±n, yalnÄ±zca yüzde 5’inden daha azÄ± uzun süre içmemeyi baÅŸarabiliyor. Tütün kullanÄ±mÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±z bÄ±rakma giriÅŸimi yani nükslerle seyreden, tedavi edilebilir kronik bir hastalÄ±k olarak kabul ediliyor. Tüm diÄŸer kronik hastalÄ±klarda olduÄŸu gibi bu hastalÄ±ÄŸÄ±n da tedavi baÅŸarÄ±sÄ±, profesyonel destek ve farmakolojik yöntemlerle önemli ölçüde artÄ±yor. Ä°laç tedavilerinin psikolojik destekle birlikte verilmesi baÅŸarÄ±lÄ± bir tedavi için çok büyük önem taÅŸÄ±yor.

SigarayÄ± bÄ±rakÄ±n hayatÄ± yakalayÄ±n

Sigara ve tütün kullanÄ±mÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda;

• 20 dakika sonra, kan basÄ±ncÄ± ve nabÄ±z normale döner.

• 8 saat sonra, kandaki oksijen seviyesi normale döner ve kalp krizi geçirme riski azalmaya baÅŸlar.

• 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten temizlenir.

• 48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalÄ±r, tat ve koku alma duyularÄ±nÄ±n etkinliÄŸi artar.

• 72 saat sonra, hava yollarÄ±nÄ±n gevÅŸemesi sonucu nefes alÄ±p verme rahatlar, solunum yollarÄ± fonksiyon görmeye baÅŸlar ve hava yollarÄ± kendi kendini temizlemeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Enerji düzeyi artar.

• 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaÅŸÄ±m düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na yakalanma riski azalÄ±r, yürürken yorulma ve nefes tÄ±kanmasÄ± daha az görülür.

• 3-9 ay sonra, öksürük, kÄ±sa aralÄ±klarla nefes alÄ±p verme ve hÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± soluk alÄ±p verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciÄŸer fonksiyonlarÄ± yüzde 5 ila 10 oranÄ±nda artar.

• 12 ay sonra, koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riski yarÄ± yarÄ±ya azalÄ±r.

• 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski yüzde 50 azalÄ±r.

• 5 yÄ±l sonra, kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve aÄŸÄ±z boÅŸluÄŸu kanserlerine yakalanma riski yüzde 50 azalÄ±r.

• 10-15 yÄ±l sonra, kalp krizi geçirme riski hiç sigara içmemiÅŸ kiÅŸilerle aynÄ± seviyeye iner, akciÄŸer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 azalÄ±r.