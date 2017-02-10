Ã‡eÅŸme Dr. Åžen ile saÄŸlÄ±kta da marka oluyor

Ortopedi uzmanÄ± Op. Dr. Baran Åženâ€™in Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ameliyatlar, uyguladÄ±ÄŸÄ± tedaviler ve hastalarÄ±na sempatik yaklaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle yarÄ±madadaki ortopedi hastalarÄ± artÄ±k ameliyat olmak iÃ§in Ä°zmirâ€™e gitmediÄŸi gibi, Ã¼nÃ¼ Ã‡eÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§eÅŸitli illerinden hastalar da ameliyat ve tedavi olmak iÃ§in artÄ±k Ã‡eÅŸmeâ€™yi tercih ediyor. Hatta gelenler arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik TÃ¼rkler de var. AlÄ±nan tedavinin yanÄ± sÄ±ra Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nin hasta ve refakatÃ§isine sunduÄŸu 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oda konaklama hizmeti de bunda bÃ¼yÃ¼k etken..

The New York Times ve Daily Mail örneklerinde olduÄŸu gibi dünyaca ünlü gazete ve internet sitelerinde turizm potansiyeli nedeniyle adÄ±ndan övgüyle bahsedilen Türkiye’nin incisi ÇeÅŸme, ÅŸimdi de saÄŸlÄ±k alanÄ±nda adÄ±ndan sÄ±kça söz ettiriyor. Bu günlerde ortopedi branÅŸÄ±nda ameliyatlar ve ameliyatsÄ±z tedavi yöntemleriyle hayli popüler olan belde, ÇeÅŸme Devlet Hastanesi bünyesinde bu yÄ±l devreye girecek fizik tedavi merkezi ve seneye yapÄ±mÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± planlanan Termal Turizm SaÄŸlÄ±k Merkezi (TETUSA) ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da bir cazibe merkezi olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerliyor.

KULAKTAN KULAÄžA TAVSÄ°YELERLE ÜNÜ TÜRKÄ°YE’YE YAYILDI

AliaÄŸa Devlet Hastanesi’nden ÇeÅŸme Devlet Hastanesi’ne atanan ve geçen yÄ±l Ocak ayÄ±nda ‘BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ±’ ve ‘Ameliyathane, Klinikler ve Acil Servis Sorumlusu’ olarak göreve baÅŸlayan Op. Dr. Baran Åžen’in, özellikle diz ve kalça protezi cerrahisinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar turizmin marka destinasyonu ÇeÅŸme’yi, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda da markalaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Göreve geldiÄŸinden bu yana (13 ayda) yaklaÅŸÄ±k 450 ameliyata imza atan Dr. Åžen’in koyduÄŸu doÄŸru teÅŸhisler, yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar, uyguladÄ±ÄŸÄ± tedavi, hastalarÄ±yla özel muayenehane doktoru gibi ilgilenmesinden memnun kalan hastalarÄ± ve hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n kulaktan kulaÄŸa yaptÄ±ÄŸÄ± tavsiyelerle ünü ÇeÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±. Ä°zmir’den Ä°stanbul’a, Ankara’dan AÄŸrÄ±’ya, Antalya’dan Rize’ye kadar Türkiye’nin birçok yerinden gelen, hatta yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik Türk hastalar Dr. Åžen’in tedavisi altÄ±na girdi. Bu hastalar çektikleri acÄ±lardan kurtulup, saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸturduÄŸu için de doktorlarÄ±na sonsuz minnettar bir ÅŸekilde evlerine dönüyor.

SANAT VE SÄ°YASET CAMÄ°ASININ TANINMIÅž SÄ°MALARI DA DR. ÅžEN’E TEDAVÄ° OLDU

1982 Ä°zmir doÄŸumlu, yani Ä°zmir’in yetiÅŸtirdiÄŸi bir deÄŸer olan Op. Dr. Baran Åžen’in tedavi ettiÄŸi hastalar arasÄ±nda ünlü sanatçÄ±lar Emre AltuÄŸ, Asuman Dabak, Aynur Aydan, Can Yaman ve Müge Akyamaç, eski bakanlardan Ali Nail Erdem, CHP Ä°zmir Milletvekili Musa Çam, AK Parti Ä°zmir Milletvekillerinden Necip Kalkan, Hamza DaÄŸ, Kerem Ali Sürekli ve Atilla Kaya, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Bülent Delican ve ailesi, DYP Ä°zmir eski Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m UlupÄ±nar, NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur, ÇeÅŸme Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžakir Karadede, ÇeÅŸme Belediye eski baÅŸkanlarÄ±ndan Nuri Ertan ve eÅŸi Hayriye HanÄ±m, Dost Pide’nin Sahibi ReÅŸat Akbaykal ve Dalyan Residence & Hotel’in sahibi Nedim DemiraÄŸ da bulunuyor.

YURT DIÅžINA AÇILMA ZAMANI

Özellikle Total Diz ve Kalça Protezi Cerrahisi, Menüsküs Ön Çapraz BaÄŸ Tamiri, Diz, Ayak BileÄŸi ve Omuz Artroskopisi, tüm kÄ±rÄ±klarÄ±n cerrahi tedavisi ile El ve Mikro Cerrahi alanlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla devlet hastanelerindeki bilindik doktor imajÄ±nÄ± da pozitif yönde etkileyen Dr. Åžen, bundan sonraki hedeflerinden bir tanesinin de yurt dÄ±ÅŸÄ±na açÄ±lmak olduÄŸunu söyledi. Åžen, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucu, komÅŸumuz Yunanistan’Ä±n kuzey bölgelerinden hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir oranda kiÅŸinin ameliyat veya tedavi olmak için Bulgaristan’a gittiÄŸini tespit ettik. Çok daha uygun fiyatlarla insanlar Bulgaristan’da tekrar saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸuyor. Biz hem saÄŸlÄ±k tesisi, hem de uzman açÄ±sÄ±ndan Bulgaristan’dan birkaç fersah ilerideyiz. Bunun önemli kanÄ±tlarÄ±ndan biri Yunanistan’Ä±n Kos adasÄ±ndan Bodrum’a saÄŸlÄ±k tedavisi için gelenler. Bu yüzden Bodrum’da çok sayÄ±da özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± var. Kos Devlet Hastanesi yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±ndan, özel muayene ücretleri de yüksek olduÄŸundan Bodrum’u tercih ediyorlar. Bizde kapsamlÄ± özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu yok ama, ÇeÅŸme Devlet Hastanesi bu tür kuruluÅŸlarÄ±n çoÄŸundan daha donanÄ±mlÄ±. Ä°lk etapta SakÄ±z, Midilli ve Sisam adalarÄ±ndaki potansiyel üzerinde ortak bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±labilir. Bu adalardaki önemli vakalarda hastalar ameliyat ve tedavi için Atina’ya gidiyor. Orada da, metropollerde sÄ±ra beklemek, arzu edilen tedaviyi alamamak gibi sorunlar var. Oysa biz burada mükemmel bir tedavi seçeneÄŸi sunabiliriz. Konuyu çok yönlü araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. YakÄ±n bir zamanda SakÄ±zlÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ÇeÅŸme’ye davet edecek, biz de adayÄ± ziyaret edeceÄŸiz. Söz konusu insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olunca, milliyet, dil, din farkÄ± gözetmeksizin her türlü iÅŸbirliÄŸine varÄ±z” diye konuÅŸtu.

ADETA ORTOPEDÄ° VE TRAVMATOLOJÄ° DAL HASTANESÄ°

27 MayÄ±s 2015 tarihinde modern binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayan ÇeÅŸme Devlet Hastanesi ilk yedi ayÄ±nda toplam 216 bin 471 poliklinik hizmeti verdi. Bu süre içinde yatan hasta sayÄ±sÄ± 775, yapÄ±lan ameliyat sayÄ±sÄ± 2 bin 639 olurken, 8 doÄŸum gerçekleÅŸti. 2016 yÄ±lÄ±nda ise toplam poliklinik sayÄ±sÄ± 284 bin 71, yatan hasta sayÄ±sÄ± bin 779, ameliyat sayÄ±sÄ± 6 bin 358 olurken, doÄŸum sayÄ±sÄ± 14’e yükseldi. 29 AralÄ±k 2015 tarihinde ÇeÅŸme’ye atanan baÅŸhekim yardÄ±mcÄ±sÄ± Op. Dr. Baran Åžen’in ilk altÄ± aylÄ±k çabalarÄ± sonucu, hastane boÅŸ yataklardan kurtuldu, ameliyathanesi her gün hÄ±z kesmeden ÇeÅŸmelilere ve diÄŸer hastalara ÅŸifa daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±. Onun sayesinde ÇeÅŸme Devlet Hastanesi, adeta Ege Bölgesi’nde ortopedi ve travmatoloji DAL HASTANESÄ° (organ veya organ grubu hastalarÄ±nÄ±n müÅŸahede, muayene, teÅŸhis, tedavi ve rehabilitasyonlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±) olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±. ArtÄ±k hafta sonu da dahil SaÄŸlÄ±k BakÄ±m Hizmetleri Müdürü Merve YaÅŸar, tüm idari kadro ile vizitler yapmakta, uzman doktorlar da acil serviste görev almakta. Hastanenin hizmet kalitesinin bu kadar yükselmesinde hastane yönetiminin de çok ciddi katkÄ±sÄ± var. SaÄŸlÄ±k BakÄ±m Hizmetleri Müdürü Merve YaÅŸar bu anlamda baÅŸrolü üstleniyor. Merve YaÅŸar her gün personelle toplantÄ±lar yaparak, hemÅŸirelerin, personelin hastalara nasÄ±l davranmalarÄ± gerektiÄŸini, ilaç takibini, bakÄ±m standartlarÄ±nÄ±n önemini anlatÄ±yor. FÄ±rsat buldukça hastalarÄ± odalarÄ±nda ziyaret edip, bir sorunlarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarak yakÄ±ndan ilgileniyor. Yüzündeki içten gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle, yaptÄ±ÄŸÄ± hasta ziyaretlerinde hastalarÄ±n kendini çok daha iyi hissetmesini saÄŸlÄ±yor.

ÇEÅžME HALKININ Ä°ZMÄ°R’E TIBBÄ° MUHTAÇLIÄžI AZALDI

Ä°zmir Ä°li Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan ve ekibinin destek ve teÅŸvikleri ile ÇeÅŸme Devlet Hastanesi’nde gerekli görülen tüm birimler personel desteÄŸi ile açÄ±larak hizmet vermeye baÅŸladÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda panoramik röntgen cihazÄ±, dopler usg, 2016 yÄ±lÄ±nda ise tomografi, kemik dansitometri, EEG, EMG, dermatoskop, dört adet hemodiyaliz cihazÄ± tüm ekipman ve çalÄ±ÅŸan personeli ile hizmet kervanÄ±na katÄ±ldÄ±. Böylece acillerden sevk oranlarÄ± düÅŸtü, ÇeÅŸme halkÄ±nÄ±n Ä°zmir’e tÄ±bbi muhtaçlÄ±ÄŸÄ±, birkaç zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda iyice azalmÄ±ÅŸ oldu. DiÄŸer taraftan da alt yapÄ± eksikliklerinin giderildiÄŸi ÇeÅŸme Devlet Hastanesi’nde sunulan güler yüzlü hizmet herkesin dikkatini çekti.

Op. Dr. Baran Åžen’in tedavi ettiÄŸi bazÄ± hastalardan görüÅŸler:

NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur: AsistanlÄ±ÄŸÄ±ndan beri aile doktorum.

DYP Ä°zmir eski Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m UlupÄ±nar: Her zaman çok çalÄ±ÅŸkandÄ±.

ÅžÄ°MDÄ° NE DÄ°Z, NE BEL AÄžRIM KALDI, ÇOK RAHAT YÜRÜYORUM

ÇeÅŸme Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžakir Karadede: (Protez ameliyatÄ± oldu)

YaklaÅŸÄ±k 6-7 yÄ±ldÄ±r dizlerimde aÄŸrÄ± vardÄ± ama son bir yÄ±ldÄ±r iyice yaÅŸam konforumu etkilemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu süreçte Ä°zmir’de ortopedi alanÄ±nda isim yapmÄ±ÅŸ doktorlar da dahil birçok doktora gittim ama bir türlü ameliyata karar veremedim. Dr. Åžen’in tedavi ettiÄŸi bir dostum ‘Mutlaka git, bir görüÅŸ’ dediÄŸinde randevu alÄ±p gittim. Bana o kadar güven vermiÅŸ ki, nasÄ±l olduÄŸunu anlamadan kÄ±sa sürede kendimi ameliyat masasÄ±nda buldum. Bir hafta arayla her iki dizimden de ameliyat oldum. Ameliyat sonrasÄ± hiç aÄŸrÄ± hissetmediÄŸim gibi, dizlerimden kaynaklÄ± belimdeki aÄŸrÄ±larÄ±m da geçti. Åžimdi çok rahat yürüyorum. ‘Ä°yi ki Baran Åžen’e bu ameliyatÄ± olmuÅŸum’ diyorum. Zaten ünü ÇeÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na da taÅŸtÄ±. Duyan geliyor, sürekli ameliyat yapÄ±yor, herkesi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturuyor. Bir hastaneyi hastane yapan doktorlarÄ±dÄ±r. Doktorlar hastalarÄ± iyileÅŸtirecek, hastalar memnun kalacak ki, vatandaÅŸ hastaneye umutla gelsin, ayaklarÄ± geri geri gitmesin. Dr. Åžen sayesinde de ÇeÅŸme Devlet Hastanesi ortopedi üzerine isim yaptÄ±. Kendisine çok teÅŸekkür ediyorum.

DR. ÅžEN, ÖRNEK BÄ°R DOKTOR

Fulya Omaç: (Ayak bileÄŸi kÄ±rÄ±k tedavisi)

9 basamak merdivenden düÅŸmem sonucu ayak bileÄŸim 3 yerinden parçalÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, yan baÄŸlarÄ±m koptu. Ä°lk tedavim ayaÄŸÄ±mÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m Yunanistan’Ä±n Kos adasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. ‘Türkiye’de hangi doktora gitsem’ diye tanÄ±dÄ±klara sorduÄŸumda, Ä°zmir dÄ±ÅŸÄ±ndan bile isim tavsiye edenler oldu ama birçoÄŸunun ortak tavsiyesi Dr. Åžen’di. KÄ±rÄ±k röntgenimi gören 3 farklÄ± ortopedi doktoru dostum ‘Çok riskli kÄ±rÄ±k, kesin ameliyat’ derken, Dr. Åžen, ‘Doku ve kemik yapÄ±n ameliyata uygun deÄŸil, ek sorunlar yaratÄ±r, seni ameliyatsÄ±z iyileÅŸtireceÄŸim’ dedi. Kendisine güvendim ve tedaviye baÅŸladÄ±k. Riskli olan kÄ±rÄ±ÄŸÄ±mÄ± ameliyatsÄ±z ve bana hiçbir sorun yaÅŸatmadan iyileÅŸtirdi. KÄ±rÄ±k maceramÄ± takip eden dostlarÄ±m, olumlu geliÅŸmelere ÅŸahit oldukça ortopedik ve travmatolojik sorunlarÄ± olan yakÄ±nlarÄ± için doktorumdan randevu almamÄ± istediler. Baran Åžen ÇeÅŸme için çok büyük ÅŸans. Åžimdiden ünü ÇeÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸmÄ±ÅŸ durumda, ileride Türkiye dÄ±ÅŸÄ±na da yayÄ±lacaÄŸÄ±ndan ÅŸüphem yok. Kendisine sonsuz teÅŸekkür ediyor, baÅŸarÄ±larÄ±n devamÄ±nÄ± diliyor ve diÄŸer hastanelerimizde de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gözü kapalÄ± emanet edebileceÄŸimiz böyle baÅŸarÄ±lÄ± ve hastalarÄ±yla yakÄ±ndan ilgilenen örnek doktorlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± diliyorum.

BURASI ÖZEL HASTANELERÄ°N BÄ°LE ÖTESÄ°NDE

Semra Aküzüm: (Protez ameliyatÄ± oldu)

11 yÄ±ldÄ±r dizimde aÄŸrÄ±larÄ±m vardÄ±. Sürekli erteleyip duruyordum. ArtÄ±k kemikler iyice birbirine sürtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°zmir’de diz protezi konusunda uzman çeÅŸitli doktorlara gittim ama bir türlü karar veremedim. Sonra Dr. Åžen’e ameliyat olan ÇeÅŸmelilerden methini duyunca gittim ve ameliyat oldum. Memnuniyetimi görünce benim gibi doktor arayÄ±ÅŸÄ±nda olan arkadaÅŸlarÄ±m, biz de muayene için sÄ±ra alalÄ±m demeye baÅŸladÄ±lar. Herkese doktorumu tavsiye ediyorum. HemÅŸireler de hastayla çok ilgileniyor. BurasÄ± devlet hastanesi gibi deÄŸil, özel hastanelerin bile ötesinde..

74 YAÅžINDA BASTONU ATTIM

Fatma SaÄŸlamdemir: (Protez ameliyatÄ± oldu)

74 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, 20 yÄ±ldÄ±r dizlerimden aÄŸrÄ± çekiyordum. ÇeÅŸitli tedaviler oldum ama artÄ±k son safhaya gelmiÅŸtim. Tavsiye üzerine geldiÄŸim doktor Baran Åžen de ameliyat olmam gerektiÄŸini söyledi. 10 gün arayla iki dizime de operasyon yaptÄ±. Åžimdi yÄ±llarca çektiÄŸim aÄŸrÄ±larÄ±mdan kurtuldum. Son altÄ± yÄ±ldÄ±r baston kullanÄ±yordum. Åžimdi bastonsuz yürüyebiliyorum. Bugüne kadar çok tanÄ±nmÄ±ÅŸ doktorlara da gitmiÅŸtim ama ameliyat için kimseye güvenememiÅŸtim. Gencecik doktora güvendim, çok da memnunum. BazÄ± doktorlar mesleÄŸine adar kendini. Baran Åžen de öyle. HastalarÄ±yla iliÅŸkisi çok güzel, resmen iÅŸinin aÅŸÄ±ÄŸÄ±. Hafta sonu bile hastasÄ±nÄ± ziyarete geliyor. Kendi oÄŸlum diyebileceÄŸim kadar saygÄ±lÄ±. Kendisine sonsuz teÅŸekkür ediyorum.

BANA VERDÄ°ÄžÄ° HAREKETLER, Ä°KÄ° YAKINIMA DA VERÄ°LMEYÄ°NCE TAM Ä°YÄ°LEÅžEMEDÄ°LER

Leyla ErtaÅŸ: (Protez ameliyatÄ± oldu)

10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r dizlerimden sorun yaÅŸÄ±yordum. AynÄ± ameliyatÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n tavsiyesi üzerine Baran Bey’e ameliyat oldum. Çünkü o kadar çok doktora gittim bugüne dek ama hiçbiri bana onun verdiÄŸi güveni vermedi. Åžimdi aÄŸrÄ±m kalmadÄ±, çok memnunum. Ameliyat sonrasÄ± bazÄ± hareketler verdi, onlarÄ± yapÄ±yorum. Daha önce kÄ±z kardeÅŸim Alanya’da bir hastanede diz protezi ameliyatÄ± olmuÅŸtu. AblamÄ±n kÄ±zÄ± da Almanya’da. Onlara Baran Bey’in bana yapmamÄ± söylediÄŸi hareketler verilmemiÅŸ. Her ikisinin de ÅŸikayeti tam olarak geçmedi. Benim memnuniyetimi duyduklarÄ±nda “KeÅŸke biz de senin doktora ameliyat olsaymÄ±ÅŸÄ±z” diyorlar.

ReÅŸat Akbaykal: Eskiden tedavi olmak için AliaÄŸa’ya gidiyorduk. ÇeÅŸme’ye atanmasÄ±ndan dolayÄ± çok mutluyuz. Åžimdi kilometrelerce yol gitmek zorunda kalmÄ±yoruz. Ancak umarÄ±m olmaz ama baÅŸka bir ÅŸehre de atansa güvenle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± emanet ettiÄŸimiz Dr. Baran Åžen’e gitmekten vazgeçmeyiz. Aradaki kilometrelerin hiç önemi yok, doktorumuz nerede, biz oradayÄ±z.