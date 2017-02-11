Ana Sayfa | SAÄžLIK 11/02/2017 08:32

Kardak dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± hakkÄ±nda karar verildi


FETÃ–'nÃ¼n imamlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden soruÅŸturmalarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Yarbay Bilgehan BÃ¼lbÃ¼l ve eÅŸi Yarbay Nail BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n alacaÄŸÄ± ceza belli oldu.

FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün "mahrem imamlarÄ±"na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 8 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen FETÖ'nün "mahrem imamlarÄ±"na yönelik soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 11 rütbeli subay, bir öÄŸretmen ve bir kimyager, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren zanlÄ±lardan biri savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan salÄ±verildi, 3'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 8'i ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliklerine çÄ±karÄ±ldÄ±. Sorgulanan ÅŸüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bÄ±rakÄ±lanlar 3 kiÅŸi arasÄ±nda Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eÅŸi Kurmay Yarbay Nail Bülbül de bulunuyor. 

Kaynak: Habertürk

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Ortopedi uzmanÄ± Op. Dr. Baran Åženâ€™in Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ameliyatlar, uyguladÄ±ÄŸÄ± tedaviler ve hastalarÄ±na sempatik yaklaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle yarÄ±madadaki ortopedi hastalarÄ± artÄ±k ameliyat olmak iÃ§in Ä°zmirâ€™e gitmediÄŸi gibi, Ã¼nÃ¼ Ã‡eÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§eÅŸitli illerinden hastalar da ameliyat ve tedavi olmak iÃ§in artÄ±k Ã‡eÅŸmeâ€™yi tercih ediyor. Hatta gelenler arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik TÃ¼rkler de var. AlÄ±nan tedavinin yanÄ± sÄ±ra Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nin hasta ve refakatÃ§isine sunduÄŸu 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oda konaklama hizmeti de bunda bÃ¼yÃ¼k etken..

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