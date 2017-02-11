Kardak dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± hakkÄ±nda karar verildi

FETÃ–'nÃ¼n imamlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden soruÅŸturmalarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Yarbay Bilgehan BÃ¼lbÃ¼l ve eÅŸi Yarbay Nail BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n alacaÄŸÄ± ceza belli oldu.
FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün "mahrem imamlarÄ±"na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 8 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen FETÖ'nün "mahrem imamlarÄ±"na yönelik soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 11 rütbeli subay, bir öÄŸretmen ve bir kimyager, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren zanlÄ±lardan biri savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan salÄ±verildi, 3'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 8'i ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliklerine çÄ±karÄ±ldÄ±. Sorgulanan ÅŸüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bÄ±rakÄ±lanlar 3 kiÅŸi arasÄ±nda Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eÅŸi Kurmay Yarbay Nail Bülbül de bulunuyor.
Kaynak: Habertürk