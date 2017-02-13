Ana Sayfa | SAÄžLIK 13/02/2017 11:08

Doktorunun menopozsun dediÄŸi kadÄ±n Ã¶lÃ¼mle yÃ¼zleÅŸiyor


Doktoru aÄŸzÄ±nda zencefil tadÄ± alan kadÄ±n iÃ§in menopoz olabilirsin dedi aslÄ±nda gerÃ§ekler Ã§ok daha acÄ±ydÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n 18 ay sonra Ã¶leceÄŸini Ã¶ÄŸrendi.

53 yaÅŸÄ±ndaki Cheryl Byron aÄŸzÄ±nda zencefile benzer garip bir tat ve koku hissettiÄŸi için doktora gitti. Doktorlar bu durumun yaÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemekle yetindiler. Ne kadar doktora gittiyse hepsinden menopoz cevabÄ±nÄ± aldÄ±.Fitness hocasÄ± Cheryl, doktorlarÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ teÅŸhis ettiÄŸini öÄŸrenince yÄ±kÄ±ldÄ±. Çünkü durum menopozdan daha ciddiydi. Tuhaf kokular, baÅŸ dönmesi ve kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gibi semptomlar ölümcül hastalÄ±ÄŸa iÅŸaret ediyordu. YapÄ±lan testlere göre bir çocuk annesi kadÄ±nda ölümcül beyin tümörü vardÄ± ve iki yÄ±ldan az ömrü kalmÄ±ÅŸtÄ±. Cheryl'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semptomlar tümör veya epilepsinin ilk belirtileriydi. Cheryl, "Doktorumun test yapmaya bile tenezzül etmediÄŸine inanamÄ±yorum." dedi. Daha erken teÅŸhis edilseydi, talihsiz kadÄ±n daha uzun yaÅŸayabilirdi. 53 yaÅŸÄ±ndaki Cheryl, ÅŸu anda radyoterapi ve kemoterapi alÄ±yor. Doktorlar, sadece 18 ay yaÅŸayabileceÄŸini söylüyor.

 
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