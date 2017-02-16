Az yemek yemek Ã¶mrÃ¼ uzatÄ±yor

Ortopedi uzmanÄ± Op. Dr. Baran Åženâ€™in Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ameliyatlar, uyguladÄ±ÄŸÄ± tedaviler ve hastalarÄ±na sempatik yaklaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle yarÄ±madadaki ortopedi hastalarÄ± artÄ±k ameliyat olmak iÃ§in Ä°zmirâ€™e gitmediÄŸi gibi, Ã¼nÃ¼ Ã‡eÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§eÅŸitli illerinden hastalar da ameliyat ve tedavi olmak iÃ§in artÄ±k Ã‡eÅŸmeâ€™yi tercih ediyor. Hatta gelenler arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik TÃ¼rkler de var. AlÄ±nan tedavinin yanÄ± sÄ±ra Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nin hasta ve refakatÃ§isine sunduÄŸu 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oda konaklama hizmeti de bunda bÃ¼yÃ¼k etken..