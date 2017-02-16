Az yemek yemek Ã¶mrÃ¼ uzatÄ±yor

ABD'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda, az kalori alÄ±mÄ± vÃ¼cudun yenilenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± daha Ã§ok yÃ¼kselttiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
ABD'nin Brigham Young Üniversitesinde alanlarÄ±nda uzman bilim insanlarÄ±nÄ±n fareler üzerinde yaptÄ±klarÄ± deneyler sonucunda yayÄ±nladÄ±klarÄ± makaleler, kalori tüketimini azaltmanÄ±n hücrede protein üretme iÅŸlevi gören ribozomlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatarak kendilerini tamir etmesine yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ve bu sayede hücrede yaÅŸlanma sürecini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Hücredeki ribozom çalÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± azaltmak hücrenin ömrümü uzatÄ±yor, daha az hücra kaybÄ± da yaÅŸlanmayÄ± geciktiriyor. RibozomlarÄ± otomobillere benzeten araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸyazarÄ± biyokimya profesörü John Price, makine gibi çalÄ±ÅŸan bu hücre yapÄ±larÄ±nÄ±n düzenli bakÄ±ma ve yÄ±pranan parçalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine ihtiyaç duyduÄŸunu vurguladÄ±.