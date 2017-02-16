Ana Sayfa | SAÄžLIK 16/02/2017 13:28

Az yemek yemek Ã¶mrÃ¼ uzatÄ±yor


ABD'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda, az kalori alÄ±mÄ± vÃ¼cudun yenilenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± daha Ã§ok yÃ¼kselttiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD'nin Brigham Young Üniversitesinde alanlarÄ±nda uzman bilim insanlarÄ±nÄ±n fareler üzerinde yaptÄ±klarÄ± deneyler sonucunda yayÄ±nladÄ±klarÄ± makaleler, kalori tüketimini azaltmanÄ±n hücrede protein üretme iÅŸlevi gören ribozomlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatarak kendilerini tamir etmesine yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ve bu sayede hücrede yaÅŸlanma sürecini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Hücredeki ribozom çalÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± azaltmak hücrenin ömrümü uzatÄ±yor, daha az hücra kaybÄ± da yaÅŸlanmayÄ± geciktiriyor. RibozomlarÄ± otomobillere benzeten araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸyazarÄ± biyokimya profesörü John Price, makine gibi çalÄ±ÅŸan bu hücre yapÄ±larÄ±nÄ±n düzenli bakÄ±ma ve yÄ±pranan parçalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine ihtiyaç duyduÄŸunu vurguladÄ±.

 

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Doktorunun menopozsun dediÄŸi kadÄ±n Ã¶lÃ¼mle yÃ¼zleÅŸiyor

Doktoru aÄŸzÄ±nda zencefil tadÄ± alan kadÄ±n iÃ§in menopoz olabilirsin dedi aslÄ±nda gerÃ§ekler Ã§ok daha acÄ±ydÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n 18 ay sonra Ã¶leceÄŸini Ã¶ÄŸrendi.


Kardak dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± hakkÄ±nda karar verildi

FETÃ–'nÃ¼n imamlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden soruÅŸturmalarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Yarbay Bilgehan BÃ¼lbÃ¼l ve eÅŸi Yarbay Nail BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n alacaÄŸÄ± ceza belli oldu.


Ã‡eÅŸme Dr. Åžen ile saÄŸlÄ±kta da marka oluyor

Ortopedi uzmanÄ± Op. Dr. Baran Åženâ€™in Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ameliyatlar, uyguladÄ±ÄŸÄ± tedaviler ve hastalarÄ±na sempatik yaklaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle yarÄ±madadaki ortopedi hastalarÄ± artÄ±k ameliyat olmak iÃ§in Ä°zmirâ€™e gitmediÄŸi gibi, Ã¼nÃ¼ Ã‡eÅŸme dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§eÅŸitli illerinden hastalar da ameliyat ve tedavi olmak iÃ§in artÄ±k Ã‡eÅŸmeâ€™yi tercih ediyor. Hatta gelenler arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik TÃ¼rkler de var. AlÄ±nan tedavinin yanÄ± sÄ±ra Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesiâ€™nin hasta ve refakatÃ§isine sunduÄŸu 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oda konaklama hizmeti de bunda bÃ¼yÃ¼k etken..