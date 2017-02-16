Bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re dÃ¼nya genelinde hava kirliliÄŸi prematÃ¼re doÄŸuma neden oluyor

Bilim adamlarÄ±, hava kirliliÄŸinin dünya genelinde milyonlarca prematüre doÄŸumun nedeni olabileceÄŸini ileri sürdü.Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Stockholm Çevre Enstitüsü (SIE), Londra Hijyen ve Tropikal TÄ±p Fakültesi ile Colorado Üniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, 183 ülkeden 3,4 milyon prematüre doÄŸum üzerine yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada, erken doÄŸumlarÄ±n yüzde 18'inin hava kirliliÄŸinin göstergesi olan atmosferdeki parçacÄ±klÄ± madde yoÄŸunluÄŸundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±.

Bilim dünyasÄ±nÄ±n uzun zamandÄ±r hava kirliliÄŸini, yetiÅŸkinlerde solunum ve kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±yla iliÅŸkisi açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirdiÄŸini vurgulayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, risk faktörlerinin anne karnÄ±ndaki bebeklere etkisinin ilk kez kapsamlÄ± olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AraÅŸtÄ±rmada, 2010 yÄ±lÄ±na ait verileri inceleyen bilim adamlarÄ±, hava kirliliÄŸi kaynaklÄ± risk faktörlerinin küresel prematüre doÄŸum oranlarÄ±na nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair saptamalarda bulundu. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar dünyanÄ±n farklÄ± bölgelerinde gebelerin ne düzeyde hava kirliliÄŸine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate aldÄ±.

Atmosferdeki 2,5 mikrometreden küçük parçacÄ±klarÄ±n yoÄŸunluÄŸunu ölçü alan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gebelerin hava kirliliÄŸine maruz kalma düzeyi bakÄ±mÄ±ndan GüneydoÄŸu Asya ülkelerinin en yüksek risk altÄ±nda olduÄŸunu, bölgede yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1,6 milyon prematüre doÄŸumun hava kirliliÄŸiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸini savundu.