BozdaÄŸ Bir kiÅŸi bile hayÄ±r dediÄŸi iÃ§in tutuklandÄ±ysa gÃ¶revimden istifa ederim

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ CHPnin AYM'ye gitmemesi konusunda konuÅŸtu. Referandumda "hayÄ±r" diyeceklerin bir tanesinin bile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksi tarafÄ± varsa gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Habertürk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda, gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. CHP'nin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Anayasa Mahkemesine götürmeme kararÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine BozdaÄŸ, CHP'nin Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmamasÄ±nÄ± beklemediÄŸini söyledi. BozdaÄŸ, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ± ve TBMM'de yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlatarak, "Merak ettiÄŸim ÅŸey ÅŸu, CHP bu kadar yüksek perdeden, en üst düzey temsilcileri vasÄ±tasÄ±yla 'Biz bu iÅŸi Anayasa Mahkemesine götüreceÄŸiz.' deyip de sonradan neden vazgeçtiler? Bunu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± ve yetkililerine sormak lazÄ±m. Bundan önce de benzer ÅŸeyler oldu, her deÄŸiÅŸikliÄŸi Anayasa Mahkemesine götürdü. Bu bir ilk. Benim ÅŸahsi deÄŸerlendirmem ÅŸu, onlar ne der bilmem, burada Anayasa Mahkemesine götürülecek bir husus yok. Anayasa Mahkemesine götürülmüÅŸ olsaydÄ±, mahkemenin bu davayÄ± reddedeceÄŸi gün gibi ortada." ifadelerini kullandÄ±. CHP'nin, Anayasa Mahkemesine gitmekten vazgeçmesinin "samimi bir dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hesaba dayalÄ± olduÄŸunu" deÄŸerlendiren BozdaÄŸ, bu konuda halkÄ±n hakemlik yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"AK PARTÄ° TERÖRÄ°ST DÄ°YE DAMGALAMIYOR"

Ä°stifa eden AK Parti Manisa Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Erdem'in referandum a iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine BozdaÄŸ, milletin deÄŸerleriyle, partilerinin tüzük ve programÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan eylemler ile söylemlerde bulunanlarla ilgili gereÄŸi yapÄ±lmayan kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.Referandumda "evet", "hayÄ±r" demenin demokratik bir hak olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen BozdaÄŸ, AK Parti'den kimsenin "hayÄ±r" diyenlere terörist demediÄŸini söyledi.BozdaÄŸ, "AK Parti 'hayÄ±r' diyeni terörist diye damgalÄ±yor." ÅŸeklinde algÄ± oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla "hayÄ±r" cephesinin çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"BÄ°R KÄ°ÅžÄ° BÄ°LE VARSA BEN GÖREVDEN AYRILIRIM"

"Evet" yönünde irade beyanÄ±nda bulunanlara yönelik tepkileri anÄ±msatan BozdaÄŸ, "Evet kampanyasÄ±na katÄ±lanlarÄ± linç yapÄ±yorlar. Sporcular, sanatçÄ±lar dediler, neler yaptÄ±lar. Acayip bir mahalle baskÄ±sÄ± var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.BozdaÄŸ, soru üzerine, "HayÄ±r" dediÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±nanÄ±n veya tutuklananÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. "Bir tane 'hayÄ±r' dediÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ varsa ben bugün, bu görevden ayrÄ±lÄ±rÄ±m. Yok öyle bir ÅŸey, yok öyle bir örnek. Åžimdi ne yapÄ±lÄ±yor, birtakÄ±m kurgular var. BaÅŸka baÅŸka eylemler var, baÅŸka ÅŸeyler var. Oradan çÄ±kÄ±lÄ±yor deniliyor ki bu adam 'hayÄ±r' dedi, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸan BozdaÄŸ, bunun yalan olduÄŸunu ve bir algÄ± operasyonu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.