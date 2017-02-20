Ana Sayfa | SAÄžLIK 20/02/2017 19:12

Canan Karatay zehir dedi Ã¼reticisi tepki gÃ¶sterdi


Canan Karatay'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± kitapta zehir olarak bahsettiÄŸi bal iÃ§in Ã¼reticisi aldÄ±ÄŸÄ± kaynaklarla kendisinin yazdÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda terslik olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Prof. Dr. Canan Karatay'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 'Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si' kitabÄ±nda 'Bal' ile alakalÄ± olan kÄ±sÄ±mlarda baldan 'zehir' olarak bahsettiÄŸini söyleyen Giresun ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kubilay Elevli, Karatay hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BalÄ±n zehir ile eÅŸit gösterilmesinde arÄ±cÄ±larÄ±n oldukça rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getiren Elevli, "Birileri artÄ±k Canan Karatay'a 'dur' demeli. Kendi kitaplarÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± anlamsÄ±zca ÅŸeyler haricinde kanal kanal gezip spikerlerin 'Peki, Balda mÄ± yemeyeceÄŸiz' sorusuna 'Kesinlikle, bal eÅŸittir ÅŸeker eÅŸittir zehir' demesi kesinlikle yanlÄ±ÅŸ. Canan Karatay bu söyleminden, kitabÄ±nda ki bal ile alakalÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lardan vazgeçmeli. Neden mi? kendisi daha önce 'Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si' adlÄ± Karatay kitabÄ±nda yer alan bazÄ± konular var, özellikle bal ile ilgili soru yanÄ±t ÅŸeklinde geçilmiÅŸ. KitabÄ±n 50. SayfasÄ±nda balÄ±n 'zehir' olduÄŸunu ve 'balÄ±n yenmemesi' gerektiÄŸini söylüyor. Kaynak olarak da gösterdiÄŸi kiÅŸide Dr. Stefan bogdanov, bu adam ülke ülke gezip balÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ne kadar faydalÄ± olduÄŸunu anlatmaya çalÄ±ÅŸan bir uzmandÄ±r. Åžimdi SayÄ±n Karatay, kitabÄ±nda kaynak gösteriyor. 'Ä°sviçre ArÄ±cÄ±lÄ±k AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu çalÄ±ÅŸmadan' aldÄ±m ben bunu diyor, çalÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nÄ± okusa bile yetiyor. ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlÄ±klarÄ±nda balÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda ki önemi anlatÄ±lÄ±yor. Fakat kaynak gösterdiÄŸi kitaptan kaynaklarla alakasÄ± olmayan tam tersi konuÅŸuyor. Bununla alakalÄ±da arkadaÅŸlar çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ve bununla ilgilide gerekli suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

 

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