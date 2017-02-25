Canan Karatay vatandaÅŸa seslendi Morfinman gibi ekmek baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±sÄ±nÄ±z

Fuarda konuÅŸan Canan Karatay, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Samsun'un Tekkeköy Ä°lçesinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kitap Fuar'Ä±nda okurlarÄ± ile bir araya gelen Prof. Dr.Canan Karatay, düzenlediÄŸi söyleÅŸi sonrasÄ± gaetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Prof. Dr. Karatay, ÅŸöyle dedi:"Bal, sÄ±vÄ± ÅŸekerdir. AynÄ± zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sÄ±vÄ± ÅŸekerdir. EÄŸer kiloluysanÄ±z, tansiyon ya da kalp hastasÄ±ysanÄ±z bilin ki ÅŸekerinizi çok çabuk fÄ±rlatÄ±r ve vücudunuzu yaÄŸlandÄ±rÄ±r. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acÄ±kmamÄ±zÄ± önler. SÄ±k yersek acÄ±kÄ±rÄ±z. Ekmek, bal yersek acÄ±kÄ±rÄ±z. O halde saÄŸlÄ±klÄ± köy tereyaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± soÄŸuk sÄ±kÄ±m zeytinyaÄŸÄ± yediÄŸiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiÄŸi zaman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediÄŸiniz zaman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± enerji saman alevinin verdiÄŸi enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çabuk acÄ±kÄ±rsÄ±nÄ±z. Onun için 'Ben doyamÄ±yorum' ya da 'ben ekmek yemeden duramÄ±yorum' oluyorsunuz. Onu bilin ki beyninizde morfin reseptörlerini uyarmÄ±ÅŸtÄ±r o ekmeÄŸin içinde ki lektid. Onun için morfinman gibi ekmek baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±sÄ±nÄ±z."

"VÜCUTTA KAN ÅžEKERÄ° OLARAK MÜDAHALE GÖRÜYOR"

EkmeÄŸi azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde bir çok hastalÄ±k riskinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Prof.Dr. Karatay, un haline gelmiÅŸ ve iÅŸlenmiÅŸ bütün unlar kan ÅŸekeri olarak vücutta müdahale gördüÄŸünü, karaciÄŸerinizi yaÄŸlandÄ±rÄ±p ve hastalÄ±klarÄ±n 'temelini' attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken ÅŸöyle dedi:"Siz sanmayÄ±n ki kepek ekmeÄŸi ayrÄ± buÄŸday ekmeÄŸi ayrÄ±. Vücut bunlarÄ± ÅŸeker olarak algÄ±lÄ±yor. Bizim algÄ±lamamÄ±z önemli deÄŸil. Onun için bunlardan mümkün olduÄŸunca uzak duracaÄŸÄ±z. Çünkü Türkiye'de en çok tükettiÄŸimiz ve en çok hastalÄ±klarÄ±n olduÄŸu artÄ±k biliniyor. AltÄ±nda da çok aÅŸÄ±rÄ± tükettiÄŸimiz ekmek, ÅŸeker ve gazlÄ± içecekler olduÄŸu biliniyor. EkmeÄŸi azaltÄ±rsak sadece kanseri deÄŸil bütün hastalÄ±klalar kalp krizi de, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± da özellikle kanserde azalÄ±r. Pakete girmiÅŸ her yiyeceÄŸin vücutta ÅŸeker ve trans yaÄŸÄ±nÄ± yükselttiÄŸi ve kanseri baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Bütün geliÅŸmiÅŸ ülkeler buna tedbir aldÄ±. 2014'de Ä°sveç SaÄŸlÄ±k BakanÄ± halkÄ±na 'artÄ±k yaÄŸ yemeyin demeyeceÄŸim. YaÄŸ faydalÄ±dÄ±r. Åžeker yemeyeceksiniz' dedim diye önerilerde bulundu. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün geçtiÄŸimiz Ekim ayÄ±nda bütün ülkelerde ÅŸekere karÅŸÄ± savaÅŸ açtÄ±. Örnek olarak da kendi binalarÄ±na ÅŸekerli içecek ve gazlÄ± içecek sokmuyor."