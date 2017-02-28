Doktor Ã–mer CoÅŸkun topraÄŸa verildi

EkranlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lan doktoru olan ve yaptÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸÄ±mlarla tanÄ±nan Ã–mer CoÅŸkun bugÃ¼n sonsuzluÄŸa yolculandÄ±.

Bitkisel karÄ±ÅŸÄ±mlarla çoÄŸu hastalÄ±ÄŸa çözüm bulduÄŸunu söyleyen Dr. Ömer CoÅŸkun, geçtiÄŸimiz cumartesi günü Ä°stanbul'da tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Cenazesi Adana'ya getirilen Dr. Ömer CoÅŸkun için bugün Kabasakal MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda tören düzenlendi. Törene, CoÅŸkun'un ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve hastalarÄ± katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CoÅŸkun'un cenazesi topraÄŸa verildi. Cenaze töreninde Dr. Ömer CoÅŸkun'un yakÄ±nlarÄ± güçlükle ayakta durabildi. Ömer CÅŸkun'un KÄ±zÄ± Fatmanur CoÅŸkun, babasÄ±nÄ±n 5 ay önce Amerika'ya kÄ±zÄ± Sümeyra CoÅŸkun'u ziyaret etmek için gittiÄŸini ve orada rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanede de alerjisi olan bir antibiyotiÄŸin verildiÄŸini bu sebeple çoklu organ yetmezliÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, en son Ä°stanbul'da ameliyattan sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.